شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خدمة الاشتراكات الجديدة من أبل Apple One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل يوم الثلاثاء الماضي خلال حدثها السنوي عن خدمة اشتراكات جديدة تُسمى (Apple One) تجمع بين مجموعة من خدمات أبل في باقة واحدة مقابل اشتراك واحد، مما يتيح لك الاستمتاع بالمزيد من خدمات أبل بتكلفة أقل، إذ تأتي هذه الخطوة في أعقاب زيادة استثمار آبل في الخدمات القائمة على الاشتراك على مدار السنوات الثلاثة الماضية، حيث أطلقت خلال العام الماضي فقط خدمة Apple TV Plus لبث الفيديو، وخدمة Apple Arcade لبث الألعاب، بالإضافة إلى تحسين خدمات الموسيقى والأخبار.

كما أعلنت خلال حدثها السنوي عن خدمة جديدة للّياقة البدنية تُسمى (Apple fitness plus) تضم 10 أنواع مختلفة من التمارين الرياضية، كما أكدت آبل أنها ستضيف تمارين جديدة بمرور الوقت.

لذلك سنستعرض اليوم كل ما تحتاج لمعرفته عن خدمة (Apple One) الجديدة، بما يشمل: الخطط المتاحة وأسعارها، والإصدارات التجريبية المجانية، وهل سيوفر لك الاشتراك في إحدى خططها أي أموال فعلًا:

1- ما هي خدمة Apple One؟

هي خدمة من آبل توفر لك باقات اشتراك مجمعة في خدماتها الحالية، حيث تتيح لك دفع اشتراك شهري واحد للحصول على العديد من الخدمات في الوقت نفسه، فهي تشبه إلى حد ما مجموعة خدمات Amazon Prime.

وهي الطريقة الأسهل لتحصل على خدمات آبل المفضلة لديك بسعر واحد، تشمل حزم خدمة Apple One أفضل الخدمات التي تقدم لك وسائل الترفيه من آبل، بالإضافة إلى مساحات تخزينية في iCloud لحفظ صورك وملفاتك وغيرها الكثير، وتشمل الخدمات Apple Music،‏ وApple TV Plus‏، وApple Arcade، و Apple Fitness Plus و iCloud‏.

لست مضطرًا للاشتراك في إحدى خطط Apple One للوصول إلى هذه الخدمات، فعلى سبيل المثال: إذا كانت الخدمة الوحيدة التي تشترك فيها هي Apple TV Plus فيمكنك الاستمرار في دفع 5 دولارات شهريًا كالمعتاد لهذه الخدمة فقط.

متى ستطرح آبل خدمة Apple One؟

أعلنت آبل أن خدمة Apple One ستكون متاحة في وقت ما هذا الخريف، لكنها لم تعلن عن موعد محدد، وقالت: "إن الخدمة ستكون متاحة في أكثر من 100 دولة ومنطقة؛ مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بخدمات آبل المفضلة لديهم عبر أجهزتهم المختلفة: آيفون، وآيباد، وماك، و iPod touch و Apple TV من خلال اشتراك واحد”.

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ما هي تكلفة الاشتراك في الخدمة؟

تقدم خدمة Apple One ثلاث خطط اشتراك مختلفة، تتراوح أسعارها من 14.95 إلى 29.95 دولارًا شهريًا، حيث تختلف الخطط الثلاث من حيث عدد الخدمات التي تتضمنها، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها، ومقدار السعة التخزينية المقدمة في iCloud، وتأتي كما يلي:

الخطة الفردية: تأتي بسعر 14.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 4 خدمات لشخص واحد، هي: Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade ومساحة تخزينية في iCloud بسعة 50 جيجابايت.

الخطة العائلية: تأتي بسعر 19.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 4 خدمات لستة أفراد من العائلة، Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade ومساحة تخزينية في iCloud بسعة 200 جيجابايت.

خطة Premier: تأتي بسعر 29.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 6 خدمات لستة أفراد من العائلة، تشمل هذه الخدمات: Apple Music، و Apple TV Plus، و Apple Arcade و Apple News Plus، و Fitness Plus، و 2 تيرابايت في iCloud.

هل يمكنك الحصول على فترة تجريبية مجانية؟ وما هي الخدمات التي تشملها؟

تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، ولكن تقتصر التجربة المجانية لإحدى خطط Apple One على الخدمات التي لم تشترك فيها من قبل، وبعد الشهر التجريبي، يتجدد الاشتراك في الخطة التي اخترتها تلقائيًا كاشتراك شهري، مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

هل سيوفر لك الاشتراك في إحدى خطط خدمة (Apple One) أي أموال؟

يعتمد ذلك على عدد خدمات آبل التي تشترك فيها بالفعل، أو ترغب في الاشتراك فيها، لو كنت تشترك في كل خدمة من الخدمات السابقة على حدة، وتدفع ما لا يقل عن 40 دولارًا شهريًا فبالتأكيد تُعد خطة Premier خيارًا مناسبًا لك وستوفر لك الكثير.

وفقًا لشركة آبل؛ توفر الخطة الفردية في الخدمة ما يزيد عن 6 دولارات شهريًا مقارنة بالاشتراك في كل خدمة فيها على حدة، بينما توفر الخطة العائلية ما يزيد عن 8 دولارات شهريًا، وتوفر خطة Premier ما يصل إلى عن 25 دولارًا شهريا أو أكثر من 300 دولارًا سنويًا.

الخدمة التي قد تهم مستخدمي أجهزة آبل أكثر هي (iCloud) والسعات التخزينية التي تقدمها آبل، حيث إنها بالفعل خدمة شائعة ومطلوبة عمليًا لأي شخص يخزن الصور أو مقاطع الفيديو أو تنزيلات الموسيقى.

إذا كنت تدفع بالفعل 10 دولارات شهريًا مقابل سعة 2 تيرابايت في iCloud، وتشترك أيضًا في خدمة (Apple Music) بقيمة 10 دولارات شهريًا فقد تكون خطة (Premier) خيارًا مثاليًا، حيث تتيح لك الاشتراك في الخدمتين، بالإضافة إلى 4 خدمات أخرى بسعر 29.95 دولارًا شهريًا فقط.