لمنافسة زووم..”غوغل” ترفع عدد المشاركين في خدمة “الاجتماعات”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

في إطار سعيها المتواصل لمنافسة تطبيق زووم ، أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن زيادة عدد المشاركين في خدمة الاجتماعات الخاصة بها، المعروفة باسم “غوغل ميتس”.

وأوضح التقرير المنشور في موقع “تايمز نيوز ناو” أنه تم رفع عدد المشاركين في “غوغل ميتس” لتصل إلى 49 مشاركا دفعة واحدة.

كما يظهر في تحديث خدمة اجتماعات “غوغل” ميزة “تعتيم الخلفية” لإمكانية ظهور المشاركين في الاجتماع بصورة احترافية، من دون ظهور أي تشويش في الأماكن الموجودين فيها، وتطمس البيئة المحيطة بالمستخدم بذكاء مع إبقاء المستخدم واضحا ومركزا.

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وأضافت غوغل إمكانية رؤية المشاركين في الاجتماعات أنفسهم في وقت المكالمة، والتي ستظهر في الزاوية العلوية اليسرى.

وتسعى شركة غوغل من خلال تلك الخدمة لجعل ميزة “الاجتماعات الافتراضية” أشبه بصورة كبيرة بالاجتماعات الواقعية الحقيقية.

وازداد إقبال العالم سواء أشخاص أو شركات على استعمال تبيقات الاجتماعات الافتراضية بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي فرضتها معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .