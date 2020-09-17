تكنولوجيا: وان بلس تقدم Nord N10 5G في نهاية 2020 بمعالج Snapdragon 690 ومعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول هاتف وان بلس المتوسط Nord N10 5G، حيث تخطط الشركة لإطلاق الهاتف في نهاية هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 690 ومعدل تحديث 90Hz، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان Nord N10 5G لاحقاً هذا العام، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

أكدت التسريبات على أن هاتف Nord N10 5G يضم شاشة بحجم 6.49 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، إلا أن التسريبات لم تؤكد عى فئة الشاشة AMOLED أو LCD.

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أيضاً يضم هاتف Nord N10 5G رقاقة معالج Snapdragon 690 بثماني الأنوية تدعم اثنان سرعة 2GHz، بينما تأتي 6 من الأنوية بسرعة 1.7GH، كما تضم الرقاقة كرت شاشة Adreno 619L، وتأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة OxygenOS 11، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم كاميرة بإعدادات رباعية ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير وmacro.

يذكر أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول الكاميرة الأمامية في هاتف Nord N10 5G، أو قدرة البطارية التي ينطلق بها الهاتف، إلا أن هذا الإصدار يضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما تشير التوقعات إلى أن وان بلس تكشف عن هذا الإصدار عقب إطلاق هاتف OnePlus 8T خلال الفترة القادمة.

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