Realme تحدد موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme C17

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme C15 في شهر يوليو الماضي، وقامت بالكشف عن الهاتف Realme C12 في الشهر الماضي. الآن، تعمل الشركة الصينية على توسيع تشكيلة Realme C Series من خلال إطلاق عضو آخر يُدعى Realme C17 في اليوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يعني نفس اليوم الذي ستصل فيه تشكيلة Realme Narzo 20 Series.

هذه المعلومات وردتنا من فرع شركة Realme في بنغلاديش، والذي لجأ إلى الفيسبوك للإعلان عن تاريخ الكشف عن الهاتف Realme C17، وليؤكد لنا أيضًا كذلك أنه سيتم بث حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف مباشرة على اليوتيوب والفيسبوك.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Realme C17 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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وعلاوة على ذلك، كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف Realme C17 سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.