الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y51 2020 مع المعالج SD665، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة منها لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية المتوسطة وتقوية محفظتها من خلال توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين، قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد يُدعى Vivo Y51 2020 ليكون بذلك أحدث هاتف متوسط من الشركة الصينية.

الهاتف Vivo Y51 2020 الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Vivo Y51 2020 الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10.

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الهاتف Vivo Y51 2020 سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأزرق المتدرج والأبيض اللؤلؤي، وسيُكلف ما يُعادل 220 دولار أمريكي عندما يصبح متوفرًا للشراء في الأسواق حيث تتواجد شركة Vivo بشكل رسمي.