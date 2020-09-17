الهاتفين Galaxy M31 و Galaxy M01s يبدأن بتلقي تحديث Samsung One UI 2.1

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديثات Samsung One UI لهواتفها الذكية الرائدة، ولكن لا تزال الهواتف الذكية المتوسطة والإقتصادية ضمن إهتمامات الشركة الكورية. وعلى ذكر ذلك، فقد بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتفين Galaxy M31 و Galaxy M01s، وهو التحديث الذي يجلب معه بعض الميزات الجديدة والإصلاحات الأمنية الأحدث من شركة جوجل.

تحديث Samsung One UI 2.1 للهاتفين Galaxy M31 و Galaxy M01s يفتقر لبعض الميزات التي وصلت إلى تشكيلة Galaxy S Series، ولكنه لا يزال يجلب معه ميزة الرفاهية الرقمية، وميزات الرقابة الأبوية، ونظام التنقل الذي يستند على الإيماءات، والأيقونات الجديدة، فضلاً عن نسخة أحدث من الوضع الليلي Dark Mode. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أغسطس.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.