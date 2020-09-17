شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد الإعلان عن iPhone 12 وتاريخ طرحه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقال إن هاتف iPhone 12 والذى من المتوقع أن يجلب ترقيات كبيرة مثل التوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، سيتم الإعلان عنه لأول مرة فى أكتوبر، وفقًا لـ Mark Gurman من Bloomberg، إذ تسبب جائحة COVID-19 فى تعطيل عملية الاختبار المعتادة لشركة أبل، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الضخم وتسبب فى تأخير الشركة لإطلاق الهاتف، وفقًا للتقرير.

موعد الإطلاق:

ومن المتوقع أن تكشف شركة أبل عن أربعة نسخ جديدة من iPhone 12 فى أكتوبر وفقًا لتقرير بلومبرج، وستكشف Google أيضًا عادةً عن هواتف Pixel الجديدة فى أكتوبر، التفاصيل الأخرى حول خطط إطلاق أبل غير واضحة، مثل ما إذا كانت ستقيم حدثًا افتراضيًا مشابهًا للحدث أقامته يوم الثلاثاء الماضى.

ويعد هذا أول سبتمبر منذ عام 2011 الذى لم تعلن فيه أبل عن iPhone جديد، إذ كان واحدا من تقليدات الشركة أن تكشف النقاب عن هواتفها الجديدة بهذا الشهر، بدءًا من إطلاق iPhone 5 فى عام 2012، وقبل ذلك، أعلنت عن iPhone 4S فى أكتوبر 2011 و iPhone 4 فى يونيو 2010.

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موعد طرحه فى الأسواق:

على الرغم من أن أبل لا تناقش أى شىء عن منتجاتها الجديدة قبل ظهورها، لكن يبدو أن iPhone 12 سيتأخر، إذ قال لوكا مايسترى، نائب الرئيس الأول والمدير المالى لشركة أبل، فى مكالمة أرباح أبل الأخيرة أن الشركة تتوقع وصول توريد هواتف أيفون الجديدة"بعد بضعة أسابيع" عن العام الماضي.

وعادةً ما تجعل أبل أجهزة iPhone الجديدة الخاصة بها متاحة للشراء بعد ما يقرب من سبعة إلى 10 أيام من الإعلان عنها، كما كان الحال مع iPhone 11 و 11 Pro فى 2019، و iPhone Xs و Xs Max فى 2018 ، و iPhone 8 و 8 Plus فى 2017 ، و iPhone 7 و 7 Plus فى عام 2016.

لكن كان هناك استثناءان فى السنوات الأخيرة، فلم يتم إطلاق iPhone XR لعام 2018 حتى 26 أكتوبر على الرغم من الإعلان عنه فى 12 سبتمبر، ولم يتم إطلاق iPhone X أيضًا حتى 3 نوفمبر على الرغم من الإعلان عنه فى 12 سبتمبر فى عام 2017.

فإذا أعلنت أبل عن أجهزة iPhone جديدة فى أكتوبر، فهناك فرصة ظهورهم لأول مرة بعد سبعة إلى 10 أيام بناءً على دورة إطلاق أبل السابقة، ولكن قد يتم تأخير إطلاق بعض النسخ حتى وقت لاحق، حيث أفادت بلومبيرج أن بعض الإصدارات يمكن شحنها فى وقت متأخر عن iPhone X فى عام 2017.