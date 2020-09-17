تكنولوجيا: كيف تستمتع بألعاب Xbox على هاتفك الأندرويد فى خطوات؟

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كيفية لعب ألعاب Xbox بهاتف أندرويد:
ةقم بالتسجيل للحصول على اشتراك Xbox Game Pass Ultimate ، الذي يبلغ سعره 14.99 دولارًا شهريًا، وهو حاليًا من فئة Xbox Game Pass الوحيدة التي تتيح لك بث ألعاب أندرويد على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.
- قم بتوصيل وحدة تحكم Xbox، أو أي وحدة للتحكم بالألعاب متوافقة من اختيارك بهاتفك الذكي.
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- ثبّت تطبيق Xbox Game Pass من متجر جوجل بلاي.
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- شغل التطبيق وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في مايكروسوفت.
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- ستتمكن من رؤية قائمة الألعاب المتاحة الآن.
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- اضغط على تشغيل أسفل اللعبة التي تريد لعبها وستكون جاهزًا للبدء.
ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى جهاز أندرويد يعمل بنظام Android 6.0 Marshmallow أو الأحدث، وسيحتاج جهازك أيضًا إلى Bluetooth 4.0 أو الأحدث، وبالنسبة لاتصال الإنترنت، فمن الواضح أن الاتصال بشبكة الواي فاي سيكون مثاليًا، ولكن إذا كنت تتنقل فيجب أن يكون لديك 10 ميجابت في الثانية على الأقل من سرعات التنزيل للحصول على تجربة جيدة، وأي شيء أقل من ذلك قد تواجهك المشاكل.
الجدير بالذكر أن جهاز إكس بوكس الذي يستهدف 4K من عام 2017 سيظل يتمتع ببعض المزايا مقارنة بمنصة Xbox Series S) – على الأقل عندما يتعلق الأمر بتشغيل ألعاب الجيل الحالي المحسنة لمنصة Xbox One X
ولن تقوم Xbox Series S بتشغيل إصدارات Xbox-One-X للألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة، وتعمل بدلاً من ذلك على تشغيل إصدارات XboxOne S لألعاب XboxOne و Xbox360 ، مع بعض التحسينات الخاصة بها.
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