شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تثبيت iOS 14 وiPadOS 14 والأجهزة المتوافقة مع أنظمة التشغيل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أما في iPadOS 14، ستتمكن من الكتابة بخط اليد في مربعات النص واستخدام تجربة بحث معاد تصميمها، ويقدم كلا تحديثات البرنامج تحسينات على الخرائط والرسائل و Safari و Siri.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إليك ما تحتاج إلى معرفته لتنزيل التحديثات الجديدة وتثبيتها، وإذا كنت تريد معرفة الأجهزة التي تدعم كل تحديث.



كيفية تثبيت iOS 14 و IPADOS 14 كيفية تثبيت iOS 14 و IPADOS 14 • افتح تطبيق الإعدادات على جهازك واضغط على "عام".

• اضغط على "تحديث البرنامج".

• يجب أن ترى إشعارًا يصف التحديث، وإذا لم تشاهد الإشعار، فحاول مرة أخرى بعد قليل.

اضغط على خيار "التنزيل والتثبيت" واتبع التعليمات من هناك.

قد يكون التحديث قد تم تنزيله بالفعل على جهازك في الخلفية، وإذا كان الأمر كذلك، فستحتاج فقط إلى الضغط على "تثبيت" لبدء العملية.

• لاحظ أنه أثناء تثبيت التحديث ، لن تتمكن من استخدام جهازك على الفور، قد يستغرق التحديث بعض الوقت للتثبيت.





ما هي الأجهزة التي يمكنها تشغيل IOS 14؟• iPhone 11

• iPhone 11 Pro و Pro Max

• iPhone XS و XS Max

• iPhone XR

• iPhone X

• آيفون 8 ، 8 بلس

• آيفون 7 ، 7 بلس

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• iPhone 6S، 6S Plus

• iPhone SE الجيل الثاني

• iPhone SE (الجيل الأول

• iPod touch (الجيل السابع

ما هي الأجهزة التي يمكنها تشغيل IPADOS 14؟• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الرابع)

• iPad Pro 11 بوصة (الجيل الثاني)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث)

• iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثاني)

• iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الأول)

• iPad Pro مقاس 10.5 بوصات

• iPad Pro مقاس 9.7 إنش

• iPadالجيل الثامن

• iPadالجيل السابع

• iPadالجيل السادس

• iPadالجيل الخامس

• iPad mini الجيل الخامس

• iPad mini 4

• iPad Air الجيل الرابع

• iPad Airالجيل الثالث

• iPad Air 2