شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه فصل جوجل لمتصفح كروم عن نظام التشغيل Chrome OS وكيف يؤثر عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة جوجل لفصل متصفح كروم عن نظام التشغيل "Chrome OS"، حيث تتجه عملاقة البحث الآن إلى نظام التشغيل Chrome OS لإعادة تعريف ما هو التطبيق وما هو النظام، حيث يمكن أن يكون لهذا الفصل فائدة تتمثل فى تحسين سياسة دعم أجهزة جوجل كروم بوك Google Chromebook.

سياسة كروم بوك

فيما تقوم سياسة الدعم الحالية على حساب سنوات الدعم من وقت تصنيع الجهاز، وليس من وقت شرائه، وبعد انتهاء هذا التاريخ، لن يتلقى Chromebook تحديثات الأمان، لينبه الجهاز مستخدمخ أنه لن يتم تحديثه بعد الآن، مما يجعله عرضة للاستغلال الأمنى ​​مع فقدان ميزات كروم الجديدة.

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ويعد هذا مماثلا لما فعلته جوجل سابقًا مع Project Treble فى أندرويد، حيث فصلت العديد من مكونات نظام التشغيل وجعلتها فى تطبيقات Play Store التى يمكن تحديثها وفقًا لجداول عشوائية، وقد أدى ذلك إلى تحسين الأمان والموثوقية لجميع مستخدمى أندرويد مع إطالة العمر الافتراضى للأجهزة القديمة.

وبفضل مشروع طموح معروف داخليًا باسم لاكروس Lacros، قد تصبح مشكلات التحديث قريبًا شيئًا من الماضي، فيما تسعى جوجل من خلال لاكروس Lacros إلى فصل متصفح كروم عن نظام Chrome OS، وإذا نجح هذا الجهد، فسيكون ذلك مشابهًا إلى حد ما لتشغيل كروم على توزيعة لينكس الأخف وزناً فى العالم من منظور تقني، لكن مع دعم تطبيقات أندرويد.

ويجب أن يسمح فصل متصفح كروم عن نظام التشغيل Chrome OS لشركة جوجل بمواصلة إصدار تحديثات متصفح كروم على جهاز Chromebook غير المدعوم، وبالنظر إلى أن هذا هو المكان الذى تأتى منه التحديثات الأمنية، فسيكون من الآمن الاستمرار فى استخدام Chromebook بعد انتهاء صلاحية دعمه.