شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيرارى تكشف النقاب عن سيارتها الأولى منذ جائحة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة كبيرة وجهها فيروس كورونا إلى نشاطات عديدة خلال الفترة السابقة من 2020 حيث تأثرت العديد من المجالات، إلا أن الحياة يبدو أنها بدأت في العودة لسابقها من جديد، مثلما ظهر مع شركة فيراري التي تعتبر واحدة من أهم الشركات المؤثرة في صناعة السيارات في العالم.



فيرارى الجديدة

وذلك بعدما كشفت النقاب مؤخراً عن أحدث سياراتها منذ جائحة فيروس كورونا وبالتالي تناقلت المواقع المهتمة بعالم السيارات صور تلك السيارة الجديدة، التي تحمل اسم بورتوفينو إم.



فيرارى الجديدة فى احدث صور لها

Advertisements

وتمتاز السيارة بأربعة مقاعد، بالإضافة إلى سطحها الصلب القابل للطي الذي يمكن رفعه أو خفضه في 15 ثانية بسرعات تصل إلى 25 ميلاً في الساعة، كما تم إضافة M إلى اسم Portofino للإشارة إلى التحديث التي شملته السيارة عن نسخها السابقة.



سيارة فيرارى الاولى منذ كورونا

وتشتمل ميزات السيارة الجديدة على ملفات تعريف جديدة لعمود الكامات وتعديلات ضبط أخرى على محرك V-8 مزدوج التوربو سعة 3.9 لتر، والذى ينتج قوة 612 حصانًا وفقاً لما جاء في موقع caranddriver الذى سلط الضوء على ميزات عديدة للسيارة الجديدة في عالم فيراري.