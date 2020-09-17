شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات بسعة 100 رطل تطهر الطائرات من الميكروبات فى 90 ثانية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صممت الشركة روبوتًا يبلغ وزنه 100 رطل يتعامل مع الأسطح ويعيق نمو الميكروبات.



تطهير الطائرة يُعرف النظام باسم NovaRover، وهو مزود بفوهة متعددة الاتجاهات فوق مرشح يرش الرذاذ الناعم في ستة اتجاهات أثناء دورانه في الممر. يوضح يونايتد، أن الأمر يستغرق دقيقة ونصف فقط لتطهير غالبية الطائرات، ومن المقرر إطلاق هذه الروبوتات في 10 مطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تساعد أثناء "التنظيف الأعمق" للمركبة في وقت قياسى. Advertisements تُستخدم الروبوتات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم للمساعدة في الحد من التفاعل البشري وسط جائحة فيروس كورونا المستمر، ويتم اعتماد التقنيات في عمليات التسليم وخطوط التجميع وتطهير الأسطح الكبيرة التي يمكن أن تكون أرضًا خصبة للفيروس.

روبوت التطهير

استخدمت يونايتد NovaRover من MicroSonic Solution للمساعدة في ضمان أن التنظيف يتم بشكل صحيح وأسرع من العاملين من البشر، وتتوقع يونايتد أن تضيف هذا الإجراء الأخير إلى خطها الرئيسي بالكامل وأسطولها السريع قبل نهاية العام.

قال توبي إنكفيست، كبير مسؤولي العملاء بالشركة: "يضيف هذا البخاخ المضاد للميكروبات طويل الأمد مستوى إضافيًا من الحماية على طائراتنا للمساعدة في حماية موظفينا وعملائنا بشكل أفضل."

وأضاف إنكفيست، "كجزء من نهجنا متعدد الطبقات للسلامة، تعد مضادات الميكروبات مكملاً فعالًا لنظام HEPA لترشيح الهواء على مستوى المستشفى، وسياسة القناع الإلزامية للعملاء والرش الكهربائي اليومي".