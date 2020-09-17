علوم وتكنولوجيا

ابرز مميزات Apple Watch SE ساعة Apple الذكية المتوسطة

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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ابرز مميزات Apple Watch SE ساعة Apple الذكية المتوسطة

Apple Watch SE ساعة ذكية متوسطة من Apple بسعر رخيص مقارنة بالجيل السادس من الساعات الذكية لـApple. الساعة الذكية تحمل اغلب ما في ساعات Apple الذكية بمواصفات متوسطة نسبيًا. تحديدًا مواصفات Apple Watch Series 5 تحديدًا. ولكن بمميزات الـSeries 6 تقريبًا. ما المواصفات وماذا نتوقع من الساعة الذكية الجديدة؟ هذا ما سنعرضه في هذا المقال لعرض مميزات Apple Watch SE و مواصفاتها. و سعر الساعة الرسمي

مواصفات Apple Watch SE

الشاشة

بحجم 1.78 بوصة من نوع Retina LTPO OLED بدقة 448×368 داعمة للـ3D Touch
المعالج

Apple S5

الذاكرة

32GB/1GB
البطارية

بطارية تصمد لمدة 18 ساعة في المتوسط

الإتصال

Bluetooth 5.0

NFC

Wifi 5.0

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هناك نسخة تدعم LTE

مزايا صحية
  • حساس لضربات القلب
  • الساعة يمكنها عمل رسم قلب ECG
  • عداد الخطوات
  • تتبع للنوم
  • التحقق ان سقط صاحب الساعة على الأؤض
  • دعم لـApple Fitness plus

مميزات Apple Watch SE

مميزات الساعة الذكية تتمحور حول تتبع صحة المستخدم. فبداية الساعة بحساس ضربات قلب يعمل بكفائة ليخبرك بمعدل نبضات قلبك كيف هي. و هل نبضات قلبك قليلة او ضعيفة بعض الشئ ام انها متسارعة لتخبرك بالمشاكل الصحية التي يمكن ان تواجهها بسبب تفاوت معدل ضربات قلبك. هذا سيفيدك خاصة وقت التدريب فعن طريق حساس ضربات القلب يمكنك تقسيم اوقات استراحتك بحيث لا تزيد من الضغط على عضلة القلب فلا تتسبب في اي ضرر على جسمك

ابرز مميزات Apple Watch SE ساعة Apple الذكية المتوسطة 1

كما انها تحمل ميزة رسم القلب لتستطيع الحصول على رسم قلب كامل لك تستعمله في حالة انك تحتاج للكشف عن صحة عضلة القلب لديك. وهل هناك معضلات به ام لا. رسم القلب ميزة قديمة تمت اضافتها في اجيال سابقة من الساعة و اثبتت Apple أنه يمكنك الإعتماد على الساعة الذكية في عمل رسم قلب لإستعماله لأغراض صحية و طبية. فلم لا؟. ميزة الـECG ميزة ممتازة جدًا في ساعة Apple Watch SE

ابرز مميزات Apple Watch SE ساعة Apple الذكية المتوسطة 2

آخر ميزة فارقة في ساعة Apple انها ضمن الـ EcoSystem الخاص بالشركة هذا يعني انها داعمة لخدمة Apple Fitness Plus هذه الخدمة التي اطلقتها Apple في نفس المؤتمر في نفس اليوم لتعطيك مدربًا خاصًا بك يخبرك اي التمارين تمارس و يعطيك جداول تمارين بناء على مستواك و شرح لكل تمرين و تتبع لحالتك الصحية و قرائاتك الحيوية من الساعة لتستطيع الحفاظ على لياقتك البدنية. Apple Fitness Plus يحتاج لساعة ذكية و Apple Watch SE مناسبة لهذا الغرض.

سعر Apple Watch SE

279 دولار فقط. هذا هو السعر الرسمي. ستفكر ان هذا سعر مرتفع لكن هذا سعر منخفض مقارنة بـApple Watch Series 6 التي اطلقت في نفس اليوم. الساعة الذكية المتوسطة من Apple بهذا السعر من رأيي ممتازة جدًا. و خيار ممتاز لتقتنيها. اذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بسعر جيد فدائمًا انا ارى ان ساعات Apple الذكية فوق المثالية للإقتناء و دائمًا ما تقدم قيمة مقابل سعر حتى و ان كان سعرها مرتفعًا بعض الشئ. الساعة تتوفر يوم 18 سبتمبر 2020. يمكنك التحقق منها و سعرها على متجر Apple

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المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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