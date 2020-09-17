تكنولوجيا: أفضل عروض وخصومات أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون الإلكتروني أفضل العروض على العديد من المنتجات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت، وتشمل بعض هذه المنتجات خصومات خاصة لجميع العملاء. إليكم أفضل العروض التي يقدمها متجر أمازون بالسعودية هذا الأسبوع: 1- أيباد برو 2020 بسعة 256 جيجابايت السعر: 4599 ريال سعودي المواصفات: شاشة 11 بصة

يدعم تطبيق فيس تايم

يدعم اتصال واي فاي

لونه رمادي

يتميز بكاميرات احترافية يمكنها تحويل الصور على أرض الواقع إلى لقطات مذهلة ويمكنك التحكم بها باللمس يمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط: https://amzn.to/2FNVqmV 2- سماعة الراس جي 2000 ستيريو السعر: 89.61 ريال سعودي المواصفات: العلامة التجارية: جيكو

اللون: أزرق

رقم الموديل: جي 2000 – ازرق

التوصيل: سلكي

متوافقة مع: جميع الأجهزة

النوع: فوق الأذن

تتضمن ميكروفون: نعم

ميزة عزل الضوضاء: نعم يمكنك الحصول عليها من هذا الرابط: https://amzn.to/2FBC9Wg 3- جو برو هيرو 8 كاميرا اكشن ديجيتال Advertisements السعر: 1745 ريال سعودي المواصفات: رقم الطراز: CHDHX-801-RW

لاسلكية: نعم

العلامة التجارية: جو برو

دقة الفيديو: 4K

نوع الوسائط المتعددة التي تدعمها: كرت ذاكرة

حجم الشاشة: 2 بوصة

نوع معرف المنتج الخارج: UPC-A

الدقة: 12 ميجابكسل يمكنك الحصول عليها عبر الرابط:

https://amzn.to/2FBC9Wg 4- الحاسب المحمول Ins-3480 WXGA من Dell السعر: 3079.32 ريال سعودي المواصفات: اللون: فضي

نظام التشغيل: ويندوز

سعة القرص الصلب: 1 تيرابايت

حجم الشاشة: 14 – 14.9 بوصة

نوع المعالج: Core-i5 (الجيل الثامن) من إنتل

قارئ بطاقة الذاكرة الخاصة بالمحطة الأساسية: نعم

حجم الذاكرة: 4 جيجابايت

نواة المعالج المتاحة (Core): رباعي النواة يمكنك الحصول عليه من هنا:

https://amzn.to/35KVRcI 5- كابل USB-A مرخص من أبل مزدوج مع واصلة Lightning السعر: 34 ريال سعودي المواصفات: طوله: 6 قدم

معتمد من أبل

يمكن وصله بهاتف آيفون أو أيباد أو آيبود عبر وصلة Lightning

يمكنه مزامنة الأجهزة عبر توصيل وصلة USB بشاحن الجدار أو الكمبيوتر

رأس موصل صغير يناسب معظم الحافظات

يأتي مع حقيبة حمل تساعدك على ضبط طول الكابل حسب احتياجاتك

أُضيفت طبقة حماية لكابل Lightning وUSB لزيادة المتانة وتقليل المتاعب

تم اختبار الكابل ليكون قابلًا للثني بزاوية 95 درجة 20,000 مرة يمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط https://amzn.to/2RzpRQv. اعلان







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أفضل عروض وخصومات أمازون السعودية هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.