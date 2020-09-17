تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تستعرض مواصفات هاتف Galaxy S20 FE 5G الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ العد التنازلى لإنطلاق حدث Unpacked القادم من سامسونج في 23 من سبتمبر، والذي تكشف فيه النقاب عن هاتف Galaxy S20 FE 5G، واليوم توضح أحدث التسريبات مواصفات الهاتف الرئيسية قبل الإعلان الرسمي.

نشر Evan Blass مجموعة من الصور التي تستعرض تفاصيل ومعلومات عن مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 FE 5G.

ولقد شغل هاتف Galaxy S20 FE 5G العديد من التسريبات بالفعل خلال الفترة الماضية، ومن جديد تكشف مجموعة من الصور عن مواصفات الهاتف الذي يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي برقاقة معالج Exynos 990 لنموذج 4G، ومعالج Snapdrgaon 865 لإصدار 5G.

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أيضاً أكدت الصور على أن هاتف Galaxy S20 FE 5G يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Galaxy S20 FE معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويضم إصدار 5G من هاتف Galaxy S20 FE بطارية بقدرة 4500 mAh، بينما يأتي إصدار 4G بقدرة بطارية 4000 mAh، ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 700 يورو، كما يتوفر الهاتف بعدد 6 من الإختيارات في الألوان.

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