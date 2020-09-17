تكنولوجيا: لعبة The Walking Dead: Saints & Sinners تنطلق على Oculus Quest في 13 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن مطوري Skydance Interactive خلال حدث الفيس بوك الذي عقد مؤخراً عن خطط الشركة لإطلاق إصدار الواقع الإفتراضي من لعبة The Walking Dead: Saints & Sinners على منصة Oculus Quest في 13 من أكتوبر.

كُشِف خلال حدث Facebook Connect الذي عقد يوم الأربعاء عن الألعاب التي تنطلق قريباً لنظارات الواقع الإفتراضي Oculus Quest، والتي تتضمن لعبة The Walking Dead: Saints & Sinners.

بالتزامن مع إعلان الفيس بوك عن نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2، أعلن أيضاً عن لعبة The Walking Dead: Saints & Sinners التي تأتي بتجربة مميزة لمستخدمي Oculus Quest، حيث سيتاح للاعبين تجربة جديدة في أحداث اللعبة التي وصفت من الشركة” بأحداثها المرعبة والغامرة للبقاء على قيد الحياة”.

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وتدوير أحداث اللعبة في نيو أورلينز، حيث سيواجه اللاعب الكثير من الفصائل المتحاربة، كما سيكون على اللاعب بدء التفاوض للتقدم في أحداث اللعبة.

ومن المقرر أن يتوفر تحديث Meatgrinder بأحداث قتالية على Oculus Quest في 13 من أكتوبر، حيث تنتقل اللعبة التي توفرت خلال الفترة الماضية على أجهزة الحاسب وPS4 إلى تجربة جديدة للحركة والإنخراط في الواقع الإفتراضي دون التقيد بالأسلاك أو بأجهزة الحاسب، ومن المقرر أن تتوفر The Walking Dead: Saints & Sinners للطب المسبق على متجر Oculus بسعر 40 دولار.

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