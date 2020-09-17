Huawei ستحصل على 8.8 مليون وحدة فقط من معالجها الرائد HiSilicon Kirin 9000

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Huawei بإطلاق معالجها الرائد HiSilicon Kirin 9000 والذي يستند على تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر في المستقبل القريب، وهو المعالج الذي تردد أنه سيكون أول معالج في العالم مُصنع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر يضم مودم 5G مدمج. كانت التقارير الأولية تشير إلى أن الشركة الصينية أمرت TSMC بتصنيع 15 مليون وحدة، ولكن التقرير الأحدث الذي صدر اليوم يقول أنه سيكون هناك حوالي 8.8 مليون وحدة فقط.

بعد الدخول في التفاصيل، أكد أحد المسربين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه بناءً على عدد الوحدات التي يتم تصنيعها وعدد الوحدات التي تكون قابلة للإستخدام، فإن شركة TSMC ستكون قادرة على تسليم 8.8 مليون وحدة فقط من المعالج HiSilicon Kirin 9000 لشركة Huawei.

كانت التوقعات الأولية هي أن شحنات تشكيلة Huawei Mate 40 Series ستكسر حاجز 8 ملايين وحدة بعد عام من إطلاقها في شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، الحظر المفروض على شركة Huawei من قبل الحكومة الأمريكية سيمنع شركة TSMC من تسليم المزيد من المعالجات لشركة Huawei في المستقبل.

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إذا كان الرقم 8.8 مليون معالج صحيحًا علمًا أن هذه المعلومات وردتنا من مصدر لطالما كان موثوقًا في الماضي، فهذا قد يعني بأن مبيعات تشكيلة Huawei Mate 40 Series لن تكون كبيرة كما يتوقع الجميع، مما يعمق حالة عدم اليقين بشأن مستقبل شركة Huawei في سوق الهواتف الذكية.