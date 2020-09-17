الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 7i مع كاميرا أساسية بدقة 64MP، ويُكلف 215$

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Realme عن الهاتفين Realme 7 و Realme 7 Pro بإعتبارهما أول هاتفين ضمن تشكيلة Realme 7 Series. اليوم، قررت الشركة الصينية تعزيز هذه التشكيلة بعضو ثالث أطلقت عليه إسم Realme 7i.

الهاتف Realme 7i يأتي بنفس لغة التصميم المُعتمدة في هواتف Realme 7 الأخرى، ويضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G95، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

Advertisements

الهاتف Realme 7i الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.





الهاتف Realme 7i الجديد سيكون متوفرًا باللون الأخضر والأزرق، وسيُكلف ما يُعادل 215 دولار أمريكي، ولكن المشترين الأوائل سيحصلون عليه مقابل 205 دولارات أمريكية فقط. هذا الهاتف متاح حاليًا للشراء في إندونيسيا، ولكن لا يزال من غير المعروف متى سيصل هذا الهاتف إلى الأسواق الأخرى، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بهذه المعلومات.