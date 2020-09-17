Royole تؤكد وصول هاتفها القابل للطي Royole FlexPai 2 يوم 22 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أثارت شركة Royole الصينية المصنعة للشاشات المرنة الضجة في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي عندما قامت بإطلاق الهاتف القابل للطي Royole FlexPai ليكون بذلك أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم يصل إلى السوق، متغلبًا على أمثال Galaxy Fold من سامسونج وHuawei Mate X من شركة Huawei. في شهر مارس من هذا العام، رأينا الإعلان عن الهاتف Royole FlexPai 2 مع تحسينات في جميع الجوانب، بما في ذلك التصميم والمواصفات. الآن، حصلنا على تأكيد من الحساب الرسمي للعلامة التجارية الصينية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo مفاده أنه سيتم إطلاق الهاتف Royole FlexPai 2 في اليوم 22 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم رصد الهاتف Royole FlexPai 2 في منصة إختبارات الأداء Geekbench 4، وهذا ما أتاح لنا فرصة التأكد من أن هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 865، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10.

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الهاتف Royole FlexPai 2 يأتي مع الجيل الثالث من الشاشة المرنة لشركة Royole والذي تُطلق عليه الشركة الصينية إسم Cicada Wing. تتميز هذه الشاشة بنصف قطر تجعيد وإنحناء أصغر جنبًا إلى جنب مع سطوع أعلى وزوايا مشاهدة مُحسنة. يُذكر أيضًا أن الشاشة الجديدة تُعتبر أكثر متانة ويمكنها تحمل جميع أنواع الإنحناءات بما في ذلك لف الشاشة.