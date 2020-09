تعرف على اشتراك Apple One يبدأ من 15 دولار بمزايا عديدة

الوصول سريعاً لـ :

Apple One اشتراك جديد اعلنت عنه الشركة في مؤتمرها السابق يوم 15 سبتمبر عام 2020. الإشتراك نفس فكرة Amazon Prime يعطيك عدة خدمات في مكان واحد بسعر واحد. وبصراحة بأسعار جيدة جدًا. الإشتراك الجديد سيعطيك صلاحية الوصول لخدمات Apple المختلفة على أجهزة Apple الخاصة بك. في هذا المقال سنشرح الخطط السعرية للإشتراك وما الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من اشتراك Apple One وميزة كل خدمة على حدة. ليكون هذا المقال مرجعك الشامل لكل ما يخص الاشتراك فأكمل القراءة

اسعار Apple One

اسم الإشتراك Individual – فردي Family – عائلي Premier سعر الإشتراك 15 دولار شهريًا 20 دولار شهريًا 30 دولار شهريًا الخدمات المتاحة Apple Music Apple TV+ Apple Arcade مساحة إضافية على iCloud Apple Music Apple TV+ Apple Arcade Apple News+ Apple Fitness Plus مساحة إضافية على iCloud مساحة iCloud المتاحة 50GB 200GB 2TB عدد اعضاء الإشتراك فرد واحد 6 أفراد بحد اقصى 6 أفراد بحد اقصى

مميزات Apple One

اشتراك Apple TV+

اول ما في الإشتراك و اكثر ما يجذبني صراحة هو اشتراك Apple TV+ حيث ان خدمة Apple التلفازية تعد من افضل خدمات التلفاز على الإنترنت حيث انه يقدم مجموعة جيدة من العروض التلفازية والأفلام والبرامج عبر الموقع او تطبيق Apple TV او على اجهزة التلفاز الخاصة بـApple. كما تقدم اعمال فنية من انتاج Apple نفسها امثال فيلم Geryhound للممثل Tom Hanks و مسلسل The Morning Show و مسلسل See. اشتراك Apple TV هو اشتراك ممتاز لمن يبحث عن بديل لـNetflix وعن تجربة هو افضل من Netflix. ننتظر التوسع في اصدارات Apple الأصلية فقط.

اشتراك Apple Music

تعاملت مع العديد من خدمات الاستماع للأغاني و الموسيقى على الهواتف الذكية. يعد Apple Music ثاني افضل خيار بعد Spotify حيث انه يحمل مكتبة واسعة من الأغاني و المقاطع المختلفة للعديد من الفنانين الذين تحب ان تستمع لهم. الـApple Music خدمة استماع ممتازة لا غنى عنها. نعم Spotify اقوى بكثير و افضل بكثير لتركيزه على الموسيقى و الـPodcasts لكن بتجربة 6 اشهر على Apple فخدمة Apple Music ممتازة جدًا تستحق التجربة.

اشتراك Apple Arcade

فكرة Apple Arcade في اسمه انه خدمة العاب لألعاب تشبه العاب Arcade و الأتاري القديمة. يمكنك لعب كل الألعاب المتوفرة بنفس فكرة الـArcade القديمة عن طريق هذه الخدمة. العاب كثيرة مثل Pac Man Party و Projection first light و غيرها من الألعاب الجيدة. هذه الخدمة لاقت اعجاب المستخدمين و كانت تجربة جيدة جدًا للمستخدمين و كونها ضمن اشتراك Apple One فهذا امر جيد جدًا.

اشتراك Apple News+

طبعًا لا تحتاج لتوضيح خدمة Apple News+ لقرائة الأخبار بدلًا من ان ترهق نفسك في البحث وسط كل المواقع الإخبارية و الجرائد المختلفة. بدلًا من ان تشتري الجرائد الورقية نفسها يمكنك الإستعانة بـApple News+ الذي يجمع لك العديد من الأخبار من مصادر عديدة بسهولة ويسر. نفس فكرة Google news الا ان Google لا تحتاج لإشتراك متقدم من اجل هذه الخدمة.

اشتراك Apple Fitness +

هذا اكثر اشتراك مميز في رأيي لأنه اجدد اشتراك فيهم صدر في نفس يوم اصدار Apple One و هو اشتراك Fitness Plus الذي يقدم لك العديد و العديد من المزايا التي ستساعدك على الحفاظ على لياقتك البدنية طالما تمتلك Apple Watch و احد اجهزة Apple الباقية. فكرته كلها انه يعطيك تمارين صحية يتم متابعتها من خلال الـApple Watch وتظهر لك كل القياسات على شاشة الـiPhone كمثال. التمرين امامك يكون بالفيديو اي انك لن تمارس التمرين بدون ان تراه امامك. و من ثم ستحد كل القياسات على الساعة او على شاشة الجهاز الذي تتابع منه التمرين. يخبرك الجهاز متى يجب ان تتوقف لتلتقط انفاسك ومتى يجب ان تستمر في التمرين لتشحيعك على الإستمرار. الخدمة انطلقت في مؤتمر Apple الماضي و ارى انها صفقة جيدة مع Apple One

سعة اضافية على iCloud

من منا لا يحب التخزين السحابي. نعم الشخص الذي لا يمتلك سعة انترنت عالية. و لكن التخزين السحابي مهم و جيد جدًا ان تمتلك سعات تخزينية سحابية على الإنترنت. للأمانة فانا اجد ان سعات Apple ليست كبيرة مقارنة بسعات Google فهو يعطي للفرد 50GB. العائلة 200GB و هناك اشتراك الأغلى يعطيك 2TB. بينما Google تتيح مشاركة السعة مع اي شخص و تعطيك حتى 30TB من السعة -بثمن مرتفع- لذلك الأمر متباين. لكن سعة اضافية على iCloud؟. لم لا؟

Apple One وميعاد الإشتراك الرسمي

في الخريف القادم ستنطلق خدمات Apple One ستتمكن من الإشتراك بها. للأسف ليس متاحًا لكل الدول بعد تعد Apple بأنها ستشمل العديد من الدول في هذا الإشتراك في وقت لاحق. لكن السعر كما هو امامك يبدأ من 15 دولار قد تختلف الأسعار من دولة لأخرى بناء على عملة هذه الدولة و قيمة خدمات Apple بها. لذلك هذا اشتراك جيد جدًا اذا اردت رأيي. خاصة ان كنت تعيش في الـApple EcoSystem ولديك اجهزة عديدة من Apple فهذا الإشتراك سيفيدك. يمكنك معرفة كل شئ عن الإشتراك من خلال موقع Apple

