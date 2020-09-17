سوني تكشف موعد طرح بلايستيشن 5 في الأسواق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - بعد التأجيل لمرات عديدة، ينتظر عشاق الألعاب حول العالم لحظة الكشف عن جهاز الألعاب جهاز بلايستيشن 5 بفارغ الصبر .

وتتجه أنظار عشاق الألعاب حول العالم نحو يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للاطلاع على جهاز بلايستيشن 5 على أرض الواقع، وفقا للتاريخ الذي حددته شركة سوني مطورة الجهاز لطرحه في الأسواق خلال مؤتمر عقدته أمس عبر الإنترنت.

يتميز الإصدار الجديد من جهاز بلايستيشن باختلافات ومزايا عديدة من إصدار بلايستيشن 4، سواء من حيث التصميم أو مواصفات الجهاز، وكذلك ذراع التحكم والألعاب.

التصميم

ووفق ما أرودته وكالة الأنباء الفرنسية جاء التصميم لجهاز بلايستيشن 5 مفاجئا، فهو عمودي على غرار جهاز مايكروسوفت الجديد للألعاب Xbox Series X، مع إمكانيه استخدامه في الوضع الأفقي.

ويكتسب اللون الأبيض من الأجناب، مع اللون الأسود الممزوج بالأزرق في المنتصف، ليتناسب مع تصميم ذراع التحكم الجديدة التي ستأتي مع الجهاز.

ودعمت سوني الجهاز الجديد بحامل يتيح استخدام الجهاز أو وضعه في كلا الاتجاهين رأسيا وأفقيا، مع وجود فتحات لتبديد الحرارة.

مواصفات الجهاز

يحظى بلايستيشن 5 بالعديد من المزايا الجديدة، فالجهاز يقوم بتشغيل الألعاب بدقة 8k، مع ذاكرة وصول عشوائي “RAM” من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت، وهي تساهم تسريع تحميل الألعاب.

وزودت سوني الجهاز بمعالج ثماني النواة من شركة من AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، إلى جانب معالج Radeon Navi GPUلتوفير أفضل أداء ممكن.

وكذلك تم تدعيم الجهاز بتقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وخاصية الاستهلاك المنخفض للطاقة.

الميزة المهمة أيضا هي تمكين جهاز بلايستيشن 5 للاعبين من تشغيل ألعاب إصدار الجهاز بلايستيشن 4، من أجل الاحتفاظ بالألعاب الترفيهية التي نالت إعجابهم.

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وسيتم توفير نسختين من جهاز بلايستيشن 5، إحداهما مزود بمحرك أقراص Blu-ray 4K وإصدار آخر رقمي فقط لا يتضمن محركا للأقراص.

ذراع التحكم الجديدة

كشفت سوني أن ذراع التحكم الجديدة هدفها تعميق شعور الاندماج أثناء اللعب، حيث تقدم تصورا جديدا للإحساس باللمس، من خلال ابتكارين جديدين.

يعتمد الابتكار الأول على محرك للاهتزازات haptic feedback، والذي يقدم للمستخدم مجموعة واسعة من ردود الأفعال، فعلى سبيل المثال سيختلف شعور الاصطدام بسيارة عن الاصطدام في ملعب كرة قدم.

الابتكار الثاني تطلق عليه الشركة اسم adaptive trigger والمدمجة في زري L2 / R2، وهو أتاح للمطورين برمجة لتوفير الإحساس الملموس في تسريع مركبة على الطرق الوعرة على سبيل المثال.

الملحقات

يأتي مع جهاز بلايستيشن 5 عدة ملحقات، تشمل وحدة لشحن ذراع التحكم وكاميرا HD جديدة، وسماعة لاسلكية بتصميم متناسق مع تصميم الجهاز باسم Pulse 3D، وريموت كنترول.

أبزر الألعاب

هناك العديد من الإصدارات الجديدة للألعاب التي سيتم إتاحتها على جهاز سوني جديد، ومن أبرزها النسخة الجديدة من Spider Man وHitman 3 وSquare Enix وGran Turismo وRift Apart وDemons souls وGoffall وFFFA 21.

السعر

سيتوافر بلاي ستيشن 5 في الأسواق بسعرين، الأول الجهازمزود بمحرك أقراص Blu-ray 4K سيكون بسعر 500 دولار، بينما ينخفض سعر النسخة الرقمية إلى 300 دولار.