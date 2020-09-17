دون تحميلها على هاتف الاندرويد .. هكذا تستمتع على ألعاب الإكس بوكس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

كس بوكس هي وحدة تحكم لعبة فيديو الأولى في سلسلة إكس بوكس من لوحات المفاتيح المصنعة من قبل مايكروسوفت. إذا كان لديك عضوية Game Pass Ultimat، فإن عملية البث بسيطة للغاية.

ويتوفر الآن البث عبر السحابة لأعضاء box Game Pass Ultimate. يسمح ما كان يُعرف سابقًا باسم xCloud in beta للاعبين بدفق الألعاب إلى هواتف أندرويد الخاصة بهم دون القلق بشأن تحميلها.

كيف تبث إكس بوكس إلى هاتف أنروديد الخاصة بك:

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قم بتنزيل تطبيق Xbox Game Pass من خلال متجر بلاي.ثم قم بتحديث التطبيق إذا لم يتم تحديثه مسبقاً. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك. إذا لم يكن لديك بالفعل عضوية Game Pass Ultimate ، فستحتاج إلى الترقية.

حدد Cloud على الشريط بين Cloud و Console والكمبيوتر الشخصي. ومن ثم حدد اللعبة التي ترغب في لعبها. قم بتوصيل وحدة تحكم Bluetooth إذا لم تكن قد قمت بذلك.

ونظراً لأن كل شيء يتم دفقه من السحابة، فلا داعي للقلق بشأن انتظار التنزيلات. طالما أن لديك اشتراكاً نشطاً في Xbox Game Pass Ultimate وهاتف Android متوافق، فما عليك سوى اختيار اللعبة التي ترغب في لعبها.

يتوفر البث السحابي لـ Xbox Game Pass في 22 دولة ويدعم أكثر من 150 لعبة، بحسب موقع أندرويد سنترال الإلكتروني.