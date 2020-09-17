أبل لم تكشف عن 4 منتجات في مؤتمرها السنوي بخلاف آيفون 12

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

جاء مؤتمر شركة أبل السنوي الذي عقد عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا،مخيبا لامال الكثيرين ، واكتفت الشركة العملاقة بالإعلان عن جهازي آيباد جديدين وعن ساعة أبل الجيل السادس، فضلاً عن بعض الخدمات الجديدة، دون التطرق للهاتف المرتقب.

وانتهت نسخة 2020 من مؤتمر أبل Apple السنوي للمطورين الذي تقام فعالياته في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام دون الإعلان عن هاتف آيفون 12 “iPhone 12″، ما شكل مفاجأة محبطة للكثيرين حول العالم.

ولكن وبحسب موقع cnet.com فإن أبل Apple لم تعلن عن 4 منتجات إضافية كان ينتظرها المُستخدمون بجانب هاتف آيفون 12 “iPhone 12” والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

– AirTags

انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من التسريبات حول جهاز آير تاجز AirTags من أبل Apple الذي من المفترض أن يحتوي على تكنولوجيا متقدمة تساعد عملاء الشركة في العثور على أجهزة أبل Apple الخاصة بهم في حال فقدانها وذلك من خلال تقنية البلوتوث المتقدمة.

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– Apple TV

على الرغم من تواجد خدمة أبل تي في بلس Apple TV Plus عند الاشتراك في خدمة Apple One لكن هذا لا يعني نسيان أن الشركة لم تعلن عن صندوق جهاز أبل Apple ووحدة التحكم الخاصة به حيث كان من المُفترض أن تعلن الشركة الأمريكية الجيل الجديد من جهاز Apple TV.



– Apple-silicon Mac

لم تعلن أبل Apple أيضا خلال مؤتمرها عن معالجات أبل سيليكون ماك Apple-silicon Mac التي كانت الشركة الأمريكية قد وعدت في أوقات سابقة بأن أجهزة ماك ميني Mac Mini وآي ماك iMac بالإضافة إلى ماك بوك برو MacBook Pro مقاس 14 بوصة سوف تحمل تلك معالجات أبل Apple.

ويتوقع المحللون أن تعلن أبل Apple بشكل رسمي عن معالجاتها الجديدة آواخر العام الجاري وبالتحديد في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر القادم وذلك بعد إعلان الشركة الأمريكية وقف التعاون من شركة إنتل Intel وعدم الاعتماد معالجات Intel x86-64.



– Apple HomePod

يعتبر مكبر الصوت الذكي أبل هوم بود Apple HomePod أحد الاجهزة التي غاب ذكرها عن مؤتمر أبل Apple الأخير حيث لم تحدد الشركة الأمريكية موعدا رسميا لإطلاق الجيل الجديد من مكبرات الصوت الذكية التي يمكن تشغليها مع سيري Siri وتطبيق Apple Music.

