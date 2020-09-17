خدمة زووم تعلن عن توفير المزيد من الأمان لحسابات مستخدميها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذاع انتشار خدمة زووم مع تفشي فيروس كورونا وتحول الأعمال والاجتماعات من المكاتب إلى الانترنت، حيث انتشرت الخدمة بشكل كثيف حول العالم وذلك بسبب استيعابها لعدد واسع من الأشخاص بالإضافة إلى ميزاتها المناسبة لإقامة الاجتماعات أو تلقي المحاضرات وغيرها. وكان دائما هناك علامات استفهام حول خاصية الأمان في خدمة زووم لكن كانت دائما الشركة تؤكد أن خدمتها آمنة وتحافظ على خصوصية المستخدم.

وفي هذا السياق أعلنت خدمة زووم عن توفير المزيد من الأمان لحسابات مستخدميها من خلال الاعتماد على طريقة المصادقة ثنائية العامل (2FA)، والتي تعمل على منع الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين أو الاستيلاء عليها.

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ويتوفر الآن خياران مجانيان لجعل تسجيل الدخول أكثر أمانا. ويتمثل الخيار الأول في إرسال كود إلى الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم عبر الرسائل القصيرة في كل مرة يقوم فيها بتسجيل الدخول، والذي يجب إدخاله بالإضافة إلى كلمة المرور.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إنشاء مثل هذا الكود عبر تطبيق مصادقة مثل غوغل Authenticator أو مايكروسوفت Authenticator أو FreeOTP. ويمكن استخدام هذه التطبيقات كمولدات لأكواد استعلامات المصادقة ثنائية العامل في العديد من الخدمات الأخرى عبر الإنترنت.

ويجب تفعيل المصادقة ثنائية العامل أولاً في إعدادات حساب زووم تحت بند «Profile». وأثناء التفعيل يتلقى المستخدم كود استعادة (Recovery Code)، والذي يمكن استخدامه لاستعادة الوصول إلى الحساب في الحالات، التي يتعذر فيها الوصول إلى الهاتف الذكي، الذي تم إرسال رسالة SMS بالكود إليه أو الذي تم إنشاء أكواد المصادقة ثنائية العامل بواسطة التطبيق عليه.