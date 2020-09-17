قم بهذه الخطوات قبل تنزيل ios 14

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - ظهر نظام ios في بداية عام 2007 كنظام للتشغيل قامت بصنعه شركة أبل من أجل هاتف الأي فون الخاص بها، ثم أصبح هذا النظام على أنه النظام الإفتراضي لجهاز الآي بود تتش بالإضافة إلى اللوحي الآي باد في نسخة آخرى معدلّة بها قياسات الواجهة للآي باد، ويعد هذا النظام من أسرة نظام الماك العاشر، حيث بيع منه منذ صناعته في الـ 2007 حتى عام 2010 ما يقارب (400) مليون جهاز حول العالم.

كشفت أبل في حدثها الذي أقيم في 15 سبتمبر (أيلول) عن نظام التشغيل الجديد ios 14 الذي بات متاحاً للتنزيل بشكل مجاني اعتباراً من يوم أمس.

ويجلب نظام التشغيل الجديد عدداً كبيراً من التغييرات الدراماتيكية على هواتف آيفون، بما في ذلك تغييرات في كيفية تخزين تطبيقاتك، وأدوات تفاعلية جديدة مذهلة لوضعها بين تطبيقاتك، وغير ذلك الكثير.

وإذا كان جهاز آيفون الخاص بك متوافقاً مع نظام التشغيل iOS 14 فستحتاج إلى إجراء عدد من الفحوصات للتأكد من أن هاتفك الذكي جاهز لتنزيل الترقية الجديدة وتثبيتها على هاتفك.

النسخ الاحتياطي لكل شيء

يأمل المستخدمون أن لا تكون هناك مشاكل تترافق مع انتقالهم إلى نظام التشغيل iOS 14 ولكن من تجارب سابقة، لا يمكن استبعاد حدوث ذلك، ولهذا يجب أن تكون خطوتك الأولى هي عمل نسخة احتياطية من جهاز آيفون الخاص بك قبل محاولة تطبيق أي تحديث.

ويمكن فعل ذلك عبر خدمة iCloud (خيار التخزين السحابي المتاح لكل مستخدم من مستخدمي أبل)، أو iTunes

بشرط أن يكون لديك جهاز ماك أو ماك بوك مع الكابل المناسب لإجراء النسخ الاحتياطي.

لاستخدام iCloud ستحتاج أولاً إلى الاتصال بشبكة واي فاي وتشغيل تطبيق الإعدادات، ثم النقر على معرّف أبل الخاص بك في أعلى القائمة، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق علامة التبويب iCloud ثم iCloud Backup

وأخيراً، النسخ الاحتياطي الآن.

Advertisements

وإذا كنت تعاني من نقص في مساحة iCloud في الوقت الحالي، أو كنت تفضل استخدام كابل USB بدلاً من ذلك، من الممكن استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضا. وإذا كنت تستخدم ويندوز أو macOS Mojave

أو إصدار أقدم، فستحتاج إلى استخدام iTunes للقيام بذلك، وستحتاج إلى توصيل جهاز آيفون الخاص بك وتشغيل

iTunes والنقر على أيقونة صغيرة على شكل آيفون في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق. بمجرد تحميل اللوحة، ستحتاج إلى الضغط على هذا الكمبيوتر في قسم النسخ الاحتياطي، ثم بدء النسخ الاحتياطي على الفور.

وإذا كنت تستخدم macOS Catalina الذي ظهر لأول مرة العام الماضي على آي ماك أو ماك بوك، فإن مزامنة جهاز آيفون تتم الآن من خلال Finder قم بتوصيل iTunes بجهازك، ويجب أن يظهر في الشريط الجانبي على الجانب الأيسر من نافذة Finder ثم اتبع نفس العملية خطوة بخطوة على النحو الوارد أعلاه.

إخلاء بعض المساحة

ستحتاج إلى بعض السعة التخزينية المجانية لتنزيل تحديث iOS 14 وبدء الترقية على هاتف آيفون الخاص بك، وأنت بحاجة إلى ما يقرب من 2.7 غيغابات من المساحة الخالية على الهاتف للترقية إلى نظام التشغيل الجديد، ولكن من الناحية المثالية ستحتاج إلى مساحة أكبر من ذلك بقليل، ويوصي الخبراء بما لا يقل عن 6 غيغابايت من السعة التخزينية لضمان حصولك على أفضل التجارب الممكنة مع ترقية البرنامج.

وإذا لم يكن هناك شيء يمكنك حذفه من هاتفك، فيمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتحمل الضغط، وسيؤدي توصيل جهاز آيفون الخاص بك بـ iTunes / Finder كما هو مذكور أعلاه إلى تنزيل وفك ضغط جميع ملفات تحديث iOS 14 على محرك الأقراص الثابتة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، لذلك لن يكون هناك حاجة لمساحة كبيرة على الهاتف نفسه، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.