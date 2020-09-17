أستراليا تتحدى “فيسبوك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 4 ساعات

قالت الهيئة التنظيمية الكبرى لمكافحة الاحتكار في أستراليا، اليوم الخميس، إن شركة فيسبوك ستضعف إذا منعت الأستراليين من مشاركة الأخبار حتى تتمكن الشركة من تجنب الدفع مقابل المحتوى بموجب القوانين المقترحة.

واقترحت أستراليا إجبار ”فيسبوك“ و“غوغل“ على دفع أموال لوسائل الإعلام المحلية مقابل المحتوى؛ ما أثار معارضة قوية من الشركات الأمريكية في نزاع تراقبه الهيئات التنظيمية والمؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم.

وكانت شركة ”فيسبوك“ أوضحت في بيان سابق لها، أنها ستمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار المحلية والدولية على موقعها الإلكتروني إذا أصبح الاقتراح قانونا.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الشركة ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) قبل أن تقدم الجهة التنظيمية توصية رسمية إلى الحكومة.

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وقال رود سيمز رئيس ”لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية“ (ACCC)، في خطاب ألقاه عبر منصة (Zoom): سيكون عارا على الديمقراطية الأسترالية وسيكون عارا على مستخدمي فيسبوك إذا اتخذت الشركة هذا الإجراء.

وأضاف: “سيؤدي ذلك -أيضا- إلى إضعاف فيسبوك، وإذا لم يتمكن الناس من الحصول على أخبارهم من فيسبوك، فسيذهبون إلى مكان آخر للحصول على الأخبار”.

وأردف سيمز: إن خطة أستراليا لا تشكل ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى أو دعما لشركات أخرى، بل إنها مسألة معالجة اختلال توازن القوة السوقية، وهي مسألة مهمة لمستقبل مجتمعنا، ولن تحتاج إلى هذا إذا كان لديك سوق تنافسية.

وختم قائلا: “إذا توقفت فيسبوك عن مشاركة الأخبار في أستراليا لتجنب القانون، فإن الشركة قد تزداد سوءا في أماكن أخرى”.