تكنولوجيا: الإصدار الخاص من لعبة Devil May Cry 5 سيدعم معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Capcom خلال حدث سوني الذي عقد بالأمس عن الإصدار الخاص من لعبة Devil May Cry 5، الذي يتوفر بالتزامن مع إطلاق PS5 في الأسواق، ويأتي بميزة دعم معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

انطلق حدث سوني مؤخراً للإعلان عن موعد توفر جهاز الألعاب الجديد PS5 في الأسواق، كما كُشِف عن الألعاب والعناوين التي تتوفر لاحقاً مع جهاز الألعاب والتي تتضمن الإصدار الخاص من لعبة Devil May Cry 5.

ولقد أطلق الإصدار الرئيسي من لعبة Devil May Cry 5 خلال 2019، بينما يأتي الإصدار الخاص قريباً ليحقق الإستفادة من المميزات الجديدة في PS5 والتي تشمل ميزة تتبع الأشعة، والنظليل، مع الإضاءة الواقعية، كما سيتاح للاعبين الإختيار ما بين دقة 4K عند 30 طار لكل ثانية، مع نمط خاص لدعم معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

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أيضاً من بين المميزات المقدمة في الإصدار الخاص من لعبة Devil May Cry 5 ميزة تدعم قابلية شخصية Vergil للعب، وهي من المميزات المطلوبة من الكثير من المستخدمين منذ إطلاق الإصدار الأول، أيضاً ستتاح الميزة للمستخدمين بشكل مستقل عن PS5 عن طريق التحميل كمحتوى على أجهزة الألعاب القديمة بقيمة 6 دولار.

كما يأتي الإصدار الخاص من لعبة Devil May Cry 5 بنمط Turbo الذي سيتيح تشغيل الألعاب بسرعة أعلى 1.2 مرة من السرعة التقليدية للعبة، كما تقدم شركة Capcom مستوى جديد من الصعوبة في اللعبة يعرف ب”Legendary Dark Knight “، إلا أن هذا المستوى من الصعوبة سيتطلب جهاز الألعاب الجديد PS5 للإستفادة من سرعة الذاكرة، كما يقدم PS5 لهذا الإصدار صوتيات ثلاثية الأبعاد لتجربة غامرة.

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