تكنولوجيا: فيسبوك ستضيف مميزات تتبع اللياقة البدنية إلى Oculus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة فيسبوك عن Oculus Move، جهاز تتبع اللياقة البدنية الذي يعمل على مستوى النظام على نظارات الواقع الافتراضي الخاصة به.

فستتمكن قريبًا من التحقق من عدد السعرات الحرارية التي حرقتها أثناء الرياضة في Beat Saber (التي تحتوي على أغنية مصممة خصيصًا لتوفر لك تمرينًا)، ومعرفة المدة التي قضيتها في النشاط البدني أثناء لعب ألعاب الواقع الافتراضي.

ستتيح لك الميزة تحديد أهداف اللياقة وتتبع إحصاءاتك في الوقت الفعلي باستخدام الإحصائيات داخل اللعبة. سيبدأ فيسبوك في طرح الميزة لعدد محدود من المستخدمين على منصة Quest في وقت لاحق من العام.

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