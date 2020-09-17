الفيديوهات الترويجية الأولى للهاتف Xperia 5 II تسلط الضوء على العديد من مهاراته

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony في وقت سابق من هذا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 5 II، فهو يُعيد تجميع مواصفات الهاتف Xperia 1 II في هيكل صغير مع تحسين بعض الجوانب مثل الشاشة، والتي أصبحت الآن تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz ومعدل إستشعار للمس يبلغ 240Hz.

معدل التحديث 120Hz هو مستقبل الألعاب، فهناك بالفعل العديد من ألعاب أجهزة الألعاب المنزبية مثل Playstation 5 التي أعلنت بالفعل عن دعمها لمعدل التحديث هذا. يأتي الهاتف Xperia 5 II أيضًا مع ميزات تتمحور حول الألعاب والتي تحجب عوامل التشتيت وتضمن أداءً ثابتًا وتسمح لك بتسجيل التعليقات الصوتية أثناء التنقل.

يقدم الفيديو التالي نظرة عامة أكثر على الهاتف الرائد الجديد لشركة Sony. بعيدًا عن الألعاب، يهتم الهاتف بشدة بجودة الفيديوهات سواء عند التسجيل أو عند المشاهدة. إنه هاتف لعشاق الصوت أيضًا، فهو يضم منفذ السماعات 3.5mm ويعد بفصل أفضل لقنوات L/R مقارنة بما تقدمه معظم سماعات USB Type-C.

عند الحديث عن الموسيقى، يمكنك الاستمتاع بصوت عالي الدقة سواء كنت تستخدم سماعات رأس سلكية أو لاسلكية. وعند فصل سماعات الرأس، لا يزال لدى الهاتف Xperia 5 II مكبرات صوت مزدوجة في الأمام من أجل الموسيقى والفيديو.

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تُعد Sony اسمًا كبيرًا في صناعة الأفلام، بل إنها تمتلك أستوديوهات ضخمة خاصة بها. تم تضمين وضع Creator Mode في الهاتف Xperia 5 II لضمان أن الصورة التي تشاهدها على شاشة 6.1 إنش الخاصة بها والتي تدعم HDR هي الصورة التي يريد مخرج الفيلم أن تراها. هذه الشاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9، مما يتيح لها ملاءمة المحتوى السينمائي بدون تنسيق.

ماذا لو كنت تريد ما وراء الكاميرا؟ يحتوي الهاتف Xperia 5 II على الأدوات المناسبة لهذه المهمة، فتطبيق Cinematography Pro يوفر لك أدوات تحكم يدوية متقدمة. يمكنها حتى إلتقاط فيديوهات 4K بالحركة البطيئة بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

إذا كان التصوير الفوتوغرافي هو ما يثير إهتمامك أكثر، فالهاتف Xperia 5 II مصمم لتلبية طلباتك أيضًا. يستعير هذا الهاتف التكنولوجيا التي يستخدمها من فريق Sony Alpha لجعل الكاميرات الثلاثة في الخلف تقدم أفضل أداء ممكن في جميع الظروف مع العلم بأن جميع هذه الكاميرا الثلاثة تستخدم عدسات Carl ZEISS.

أخيرًا، إذا كنت تريد إلقاء نظرة عميقة أكثر على الهاتف Xperia 5 II الأحدث من شركة Sony، فألقي نظرة على الفيديو أدناه والذي يستعرض لنا عملية فتح رسمية لعلبة الهاتف :