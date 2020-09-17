سامسونج ستتحكم في 80% من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تشق الهواتف الذكية القابلة للطي طريقها ببطء إلى المزيد من المستهلكين حول العالم، ويبدو أن شركة سامسونج ستكون في موقع الريادة فيما يتعلق بحصة السوق خلال العام المقبل. سرعان ما برز إسم الشركة الكورية الجنوبية كصانع رائد للهواتف الذكية القابلة للطي، وبينما تدخل الفئة الآن مرحلتها الثانية تحت عنوان Galaxy Z Fold 2، فيبدو أن شركة سامسونج ستستمر في الهيمنة على سوق الهواتف القابلة للطي خلال العام المقبل.

تكشف أحدث الإحصائيات والأرقام الصادرة من مؤسسة Display Supply Chain Consultants المتخصصة في بحوث السوق حول وضعية سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، أنه من المتوقع أن تستحوذ شركة سامسونج على 80 في المئة من سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في الأشهر الـ 12 المقبلة ومن المفترض أن يبلغ إجمالي الشحنات 4 ملايين وحدة. هذا ليس مفاجئًا نظرًا لأن المنافسة الوحيدة تأتي من Motorola و Huawei. تستمر العقوبات الأمريكية المتواصلة وعدم القدرة على إطلاق الهاتف Huawei Mate X2 في الوقت المناسب في إزعاج Huawei بينما لا تزال موتورولا لا تتمتع بذلك الإهتمام الذي كانت تأمله من المستهلكين عندما قامت بإطلاق Motorola Razr 2019 و Motorola Razr 5G.

ووفقا للتقديرات الأولية، سيحصل الهاتف Galaxy Z Flip على لقب الهاتف القابل للطي الأفضل مبيعًا خلال العام 2020، ويليه Galaxy Z Fold 2 و Motorola Razr 5G. إذا حكمنا من خلال الإستقبال الدافئ لـ Galaxy Z Fold 2، فيبدو أن شركة سامسونج تتمتع بقبضة قوية على سوق الهواتف القابلة للطي في الوقت الحالي.