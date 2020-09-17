شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تجهز هاتفك الأيفون وجهاز الآيباد للتحديث بعد طرح iOS 14 وiPadOS 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلى جانب الإعلان عن كل من Apple Watch وApple iPad Air وApple One، أعلنت شركة أبل عن طرح أحدث أنظمة التشغيل بما فى ذلك iOS 14 وiPadOS 14، والتى بدأت منذ أمس، حيث سيكون بمقدور المستخدمين الحصول على التحديث بسهولة.

ولعل تحديثات OTA سهلة التثبيت، كل ما عليك فعله هو تنزيل حزمة التحديث والضغط على زر التثبيت، ولكن قبل الضغط زر التثبيت هذا للحصول على أحدث البرامج على جهاز iPhone وiPad، هناك بعض الأشياء التى يجب عليك الاهتمام بها لضمان أن كل شيء يسير بسلاسة ودون أى عوائق.

إليك كل ما يجب عليك فعله قبل تحديث جهاز iPad وiPhone - فرغ مساحة بهاتفك

من المهم استعراض جميع بيانات هاتفك بما فى ذلك التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والمستندات ولقطات الشاشة التى التقطتها، احذف جميع الأشياء غير الضرورية من هاتفك والتى لم تعد مصدر قلقك.

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الفكرة هنا هى تقليل الفوضى، لن يساعدك ذلك فى تحرير بعض مساحة التخزين فحسب، بل سيقلل أيضًا من وقت النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها.

-النسخ الاحتياطي لجميع البيانات الخاصة بك قبل التحديث

فى بعض الأحيان أثناء تحديث الهاتف الذكى أو الجهاز اللوحى، تسوء الأمور وستضمن النسخة الاحتياطية الجديدة عدم فقد أى شيء فى حالة حدوث أى خطأ، وهناك عدة طرق لعمل نسخة احتياطية من iPhone أو iPad، يمكنك استخدام iCloud أو Finder على Mac أو iTunes على جهاز الكمبيوتر لعمل نسخة احتياطية لهاتفك الذكي.