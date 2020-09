الإعلان عن سعر PlayStation 5 رسميًا

الوصول سريعاً لـ : ماذا نعرف؟

سعر PlayStation 5 صدر رسميًا في مؤتمر شركة سوني يوم 16 سبتمبر 2020. الجهاز الجديد تم الإعلان عنه مع مجموعة كبيرة من الألعاب التي ستصدر مع الجهاز. كما حددت الشركة ميعاد اطلاق جهاز الألعاب الأشهر الجديد. وقد خابت كل التوقعات والتسريبات بأن الجهاز سيصدر بسعر 700 دولار فالجهاز ارخص من هذا السعر بكثير. و سيصدر قريبًا في الأسواق العالمية. في هذا الخبر سننقل لكم سعر الجهاز الجديد وتفاصيل الألعاب التي ستصدر.

ماذا نعرف؟

PlayStation 5 سيصدر بسعر 400 دولار بشكل رسمي

الجهاز سيصدر يوم 12 نوفمبر القادم

هناك مجموعة العاب جديدة ستصدر مع الجهاز ايضًا ابرزها نسخة جديدة من Devil May Cry 5 و Hogwarts Legacy

سعر الجهاز هو 400 دولار للنسخة الرقمية بالكامل بدون مشغل اقراص Blu-Ray. اضافة مشغل الأقراص سيزيد سعر الجهاز الى 500 دولار. وهذا اقل من المتوقع الذي كان يساوي 700 دولار. انا تفسي تفاجأت بالسعر الرسمي الذي يعد رخيصًا جدًا. و منافس قوي جدًا للـXbox Series X الصادر قريبًا الذي سيخسر امام الـPS5 بسهولة كبيرة. الجهاز سيصدر مع مجموعة من الألعاب المنتظرة بقوة مثل Spider Man Miles Morales و Call Of Duty Black Ops Cold War و Demon’s soul و Devil may Cry 5 النسخة الخاصة و نسخة مطورة من Fortnite. مشتركي PlayStation Plus سيحصلون على العاب خاصة بـPlayStation 4 منها God of War و Uncharted 4 و The Last of Us Remastered. لكن لا تفرح بالسعر كثيرًا فهناك ضرائب في مصر على الجهاز تقدر بـ60% على الجهاز. اي انه للنسخة العادية سيبلغ سعره 730 دولار امريكي و للنسخة بمشغل الأقراص 912 دولار امريكي. و ذلك بعد ضريبة القيمة المضافة ايضًا

Final Fantasy XVI

الألعاب القادم مع PlayStation 5 تبدأ بلعبة Final fantasy XVI لازال هناك بعض الوقت قبل ان نرى هذه اللعبة بشكل رسمي. ولكنها يبدو انها ستحمل نفس فكرة اللعب بالشخصيات الـRPG بالشكل الحديث الذي اشتهرت به سلسلة الألعاب اللعبة تعد بمعارك قوية جدًا كعادتها و وحوش عمالقة كما كنت تحارب من قبل. التفاصيل ليست كثيرة حول هذه اللعبة لكنها من حصريات PS5 و سنعرف المزيد عنها في عام 2021. فلننتظرها

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy لعبة في عالم مفتوح في عالم مدرسة هوجوورتس للسحر والشعوذة وذلك قبل قصة هاري بوتر بـ100 عام من الزمن. من تابع سلسلة الأفلام يعرف ان عالم هوجوورتس ملئ بالأسرار التي يمكنك ان تستكشفها وملئ بالمغامرات. وبما ان اللعبة قبل قصة هاري بوتر فهناك اختلافات كثيرة ما بين اللعبة وما بين القصة. ابرز هذه الإختلافات ان حلفائك في القصة ليسوا حلفائك في اللعبة كالأقزام مثلًا. اللعبة ستصدر في عام 2021 ايضًا

Hogwarts Legacy

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

نسخة جديدة من سلسلة الألعاب المرعبة الشهيرة على اجهزة PS اللعبة فكرتها ان تنجو في مجموعة فخاخ و الغاز شخصية Freddy Fazbear حتى الآن ميكانيكية اللعبة مجهولة لم يعلن عن شئ يخص ميكانيكية اللعبة بعد. و لكن يمكن ان تتوقع وجود ميزة الـRay Tracing أو تتبع الأشعة في اللعبة مع تحسينات في الصوت و جودة الصوت لتصبح تجربتك للعبة ممتازة. اللعبة ليس لها ميعاد اصدار لكن الأخبار تشير الى انها ستكون جصرية لجهاز PlayStation 5 فقط.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Fortnite

تعتمد على محرك Unreal للألعاب. لعبة Fortnite المحسنة ربما لن تكون جديدة عليك كمستخدم حيث اننا رأينا اعلان تحسينات fortnite في مؤتمر Nvidia لإعلانها عن سلسلة كروت GeForce RTX الجديدة. التحسينات كلها تتضمن تحسينات واسعة في الرسومات و الإنعاكسات كالإنعكاسات على المياه التي صارت اكثر واقعية اكثر دقة. كل هذا سيكون متاحًا وقت اطلاق الـ PlayStation 5 وكما هي اللعبة مجانية للعب لن تحتاج لشرائها

Fortnite

Devil May Cry 5

اللعبة الشهيرة Devil May Cry 5 ستحصل على تحديث جديد لنسخة خاصة جديدة ستحمل تحسينات عن النسخة بتأثيرات ضوئية اقوى بكثير و صوت ثلاثي الأبعاد لتحسين تجربة اللعب. اللعبة المعتمدة على السرعة اصلًا سريعة بما فيه الكفاية لذلك سيضاف لك خيار الحصول على الـRay Tracing مقابل تقليل معدل الإطارات في الثانية. فعندما تلعب على 4K سيصبح معدل الإطارات 30fps و على 1080p معدل الإطارات سيساوي 60fps و هناك Turbo mode لزيادة سرعة اللعبة ايضًا بنسبة 20% مع صعوبة اعلى للعبة لمزيد من التحدي. اللعبة ستصدر رقميًا مع PlayStation 5

Devil May Cry 5

