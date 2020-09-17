فرصة من آبل لـ” Epic Games” لإعادة لعبة “Fortnite” إلى المتجر ولكن بشرط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ 4 دقائق

الخلاف لا يزال قائماً بين Apple و Epic Games

لايزال الخلاف الذي بدأ بين الشركتين العملاقتين “Apple” و ” Epic Games” قائماً منذ أسابيع، والذي أدى بمصنّع الآيفون إلى حجب لعبة Fortnite على المتجر الإلكتروني الخاص AppStore.

واستعر الخلاف عندما أصدرت شركة “إيبيك” تحديثاً لمدفوعاتها المباشرة الخاصة بها على موقعها على الإنترنت والتي توفر للمستخدمين حسومات وتتجنب دفع 30 في المئة من رسوم عمليات الشراء داخل التطبيق لشركة أبل، وهو ما يعتبره عملاق التكنولوجيا انتهاكاً.

ورفعت شركة إيبيك دعوى قضائية في محكمة أميركية لا تسعى للحصول على أموال من شركة أبل، بل مطالبة بإنهاء العديد من ممارسات الشركات المتعلقة بمتاجر التطبيقات الخاصة بهم.

وهاجمت شركة ألعاب الفيديو أيضاً شركة آبل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت حملة هاشتاغ FreeFortnite، وحضّت اللاعبين على طلب استرداد الأموال من آبل إذا فقدوا الوصول إلى اللعبة، وخلق محاكاة ساخرة لإعلان آبل المصور الشهير 1984.

واليوم طلبت شركة Apple من محكمة فيدرالية في كاليفورنيا رفض دعوى Epic Games التي تطالب فيها بإعادة لعبتها الشهيرة Fortnite إلى متجر App Store، قائلة إن اللعبة يمكن أن تعود إلى متجر Apple الرقمي بمجرد إزالة نظام الدفع المخصص الذي أدى إلى حظر اللعبة في المقام الأول.

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الصراع يستمر

أشارت شركة Apple إلى أن “Epic بين عشية وضحاها، أشعلت حريقًا، وسكبت البنزين عليه، وتطلب الآن من المحكمة المساعدة الطارئة في إخماده”، مضيفة أن Epic يمكنها بنفسها حل المشكلة “من خلال الالتزام بالاتفاقية التعاقدية والشروط التي تحكم علاقتها مع Apple لسنوات”.

ذكرت Apple أيضًا أن Epic كان من الممكن أن تتجنب كل هذه الأضرار التي لحقت بلعبة Fortnite وUnreal Engine – الأداة البرمجية المستخدمة لإنشاء Fortnite والعديد من ألعاب الفيديو الشهيرة الأخرى- بضغطة زر بسيطة.

انتقدت Apple كذلك تصرفات Epic لاحتجاز عملائها كرهائن لكسب النفوذ في نزاع تجاري.

نقلًا عن حملة #freefortnite التي شنتها Epic على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت شركة Apple شركة Epic بالانخراط في “حملة إعلامية واسعة النطاق تدعم قرارها بخرق اتفاقها مع Apple”.

معركة جديدة

أصدرت Spotify يوم الثلاثاء بيانًا عامًا تنتقد فيه خدمة Apple One التي أعلن عنها مؤخرًا، والتي تقدم خدمات الموسيقى والتليفزيون والألعاب والتخزين السحابي واللياقة البدنية والأخبار.

اتهمت Spotify صانع iPhone باستخدام مركزه المهيمن لتنفيذ ممارسات غير عادلة لإلحاق الضرر بالمنافسين وحرمان المستهلكين من خلال تفضيل خدماته الخاصة. ثم دعا المنظمين إلى “التصرف على نحو عاجل لتقييد سلوك Apple المضاد للمنافسة”.