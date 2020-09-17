حذف تطبيقات التجسس والتعقب من متجر “غوغل بلاي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:21 مساءً - منذ ساعتين

قررت شركة ”غوغل“ الأمريكية سياساتها الخاصة بمتجر التطبيقات ”غوغل بلاي“، فيما يتعلق بتطبيقات stalkerware المخصصة للتعقب والتجسس على مستخدميها.

وقررت الشركة حظر تلك التطبيقات من متجر ”غوغل بلاي“ منذ الأول من أكتوبر المقبل، مع منح كل جهة مسؤولة عن تطبيق مهلة فترة سماح لا تقل عن 15 يوما تبدأ من 16 سبتمبر الجاري، بحسب موقع ”سي نت“.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن كافة التطبيقات الجديدة والحالية المدرجة ضمن فئات تطبيقات Stalkerware ستكون محظورة، لأنها تنقل المعلومات الشخصية من الجهاز دون إشعار أو موافقة كافية ولا تعرض إشعارا دائما بحدوث ذلك.

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ويتم استخدام التطبيقات عادة من قبل شخص يريد مراقبة استخدام الهاتف والاتصالات وسجل تصفح الويب لشخص آخر، وتحظر السياسة الجديدة لغوغل التطبيقات إذا لم تفعل ما يكفي للسماح لمستخدمي الهاتف بمعرفة أنه تم تثبيتها.

وعلى الرغم من ذلك، فلقد أتاحت غوغل التطبيقات التي يمكن أن يستخدمها الآباء لتتبع أطفالهم، ومع ذلك فلا يمكن استخدام هذه التطبيقات لتتبع شخص مثل ”مراقبة الزوج لزوجته والعكس“، بدون علم الشخص المراقب أو الحصول على إذنه، ما لم يتم عرض إشعار مستمر أثناء نقل البيانات.

وقالت الشركة في قواعدها المحدثة: ”يجب ألا تخفي هذه التطبيقات سلوك التتبع ومحاولة تضليل المستخدمين، بشأن وظيفتها، ويجب أن تقدم للمستخدمين إشعارا مستمرا ورمزا خاصا يحدد التطبيق بوضوح“.