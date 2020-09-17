تكنولوجيا: Facebook تطرح Infinite Office: حيز مكتبي افتراضي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة فيسبوك اليوم عن Infinite Office، وهي مجموعة جديدة من الميزات التي ستجلب إنتاجية فردية إلى Oculus Quest.

وستسمح هذه الميزات، التي سيتم إطلاقها في الشتاء، للمستخدمين بالعمل عبر العديد من الشاشات القابلة للتخصيص والتي تم إنشاؤها أعلى متصفح Oculus. وسيتمكن المستخدمون من مشاهدة البث المباشر من الكاميرات حتى يتمكنوا من دمج عالم الواقع الافتراضي مع منازلهم.

كما أعلنت الشركة عن شراكتها مع Logitech والتي ستسمح بالتعرف على لوحات مفاتيح معينة وتعقبها وعرضها داخل سماعة الرأس حتى يتمكن المستخدمون من إدخال النص بسهولة أثناء العمل داخل Quest.

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وتقول Facebook أنه سيتم طرح المزيد من الميزات خلال الأشهر المقبلة وأن الإصدارات المبكرة ستركز على الإنتاجية الشخصية بدلاً من التعاون الجماعي.

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