تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن هاتف Realme 7i بمعالج Snapdragon 662 وسعر 215 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme اليوم رسمياً عن هاتف Realme 7i الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 662 وبطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر 215 دولار، كما كشفت الشركة عن إصدار NFC من هاتف Realme 7.

ينطلق هاتف Realme 7i بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD Plus، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

يدعم هاتف Realme 7i رقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

أيضاً ينطلق هاتف Realme 7i بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير وmonochrome، كما ينطلق الهاتف بميزة تسجيل فيديو UIS، UIS Max، وبزوايا عرض واسعة.

Advertisements

وتأتي البطارية في هاتف Realme 7i بقدرة 5000 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 18W، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme 7i باللون الأخضر Aurora، والأزرق الفاتح أو Polar، كما يأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI، وينطلق بسعر 215 دولار.

أيضاً كشفت الشركة اليوم عن نموذج NFC من هاتف Realme 7 في سوق إندونسيا، والذي ينطلق بإختيار واحد في الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام، وفي السعة التخزينية 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف شريحة NFC، وينطلق الهاتف بسعر 270 دولار وألوان الأزرق والأبيض.

المصدر

اعلان





