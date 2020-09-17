تكنولوجيا: سوني تعلن عن هاتف Xperia 5 II بمعدل تحديث 120Hz وسعر 950 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني رسمياً اليوم النقاب عن هاتف Xperia 5 II الذي يتميز بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، مع إعدادات للكاميرة مميزة بعدسات ZEISS وسعر 900 يورو أو 950 دولار.

يتميز هاتف Xperia 5 II بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع أبعاد 21:9، كما يدعم الهاتف محتوى HDR، وينطلق بنمط Creator، كما يعد أول إصدار في الهواتف الذكية يأتي بميزة دعم إدراج الإطار الأسود وهي من المميزات التي قدمت في أجهزة التلفاز لخفض الضبابية التي تنتج عن الحركة، كما تدعم الشاشة معدل لمس 240Hz، مع خفض لتأخر الإستجابة بنسبة 35%.

كما يدعم هاتف Xperia 5 II رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويتوفر الهاتف بإختيارين في السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Xperia 5 II في السوق الأوروبي بميزة دعم اثنان من شرائح SIM، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G sub-6.

وتقدم سوني تحسينات في إعدادات كاميرة Xperia 5 II، حيث تدعم إعدادات الكاميرة نمط تصوير JPG وRAW وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية كما يدعم تصوير بتقنية HDR.

كما تضم الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية 3 من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بحجم 1/1.7 مع دعم OIS، كما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة وبعد بؤري 16مم، حيث تدعم كلا الكاميرتين ضبط تلقائي مزدوج للبيكسل، كما يدعم المستشعر الثالث تكبير بصري حتى 3 مرات مع OIS.

أيضاً تأتي الكاميرات الثلاثة بعدسات ZEISS، مع طبقة مضادة للإنعكاس، كما تأتي الكاميرة بتقنية تتبع العين للأشخاص والحيوانات، ويدعم الهاتف تصوير مستمر حتى 20 إطار لكل ثانية مع تركيز AE/AF مستمر.

ويضم هاتف Xperia 5 II بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن USB بقدرة 18W، إلا أن الهاتف يمكن أن يدعم شاحن بقدرة 21W، ويمكن شحن نسبة 50% من البطارية خلال 30 دقيقة، كما تدعم سوني إستمرار عمر البطارية لوقت أطول من خلال ميزة Battery Care التي تعمل على تثبيت أقصى حد للشحن عند 90%.

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كما تعمل تقنية H. S عل دفع إستخدام الطاقة مباشرة من الشاحن لتجنب الحرارة الناتجة عن توجيه الكهرباء للهاتف أثناء الألعاب، لتفادي الحرارة الناتجة من البطارية والرقاقة ودعم البطارية بعمر أطول.

وتدعم سوني هاتف Xperia 1 II بمدخل 3.5مم للسماعات، مع صوتيات عالية الدقة بالسماعات، أو عن طريق المكبرات الصوتية ستريو firing امامية، أيضاً ينطلق الهاتف بتقنية Dolby Atmos، و360 Reality Audio لدعم تجربة صوتية مذهلة، كما تقدم سوني TIDAL Hi-Fi بعرض إشتراك مجاني لمدى 3 أشهر.

أيضاً يدعم هاتف Xperia 1 II معايير IP68/IPX5 في مقاومة الماء والغبار، كما يضم الهاتف طبقة من زجاج Gorilla Glass 6 للحماية في الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف.

ويتميز الهاتف بإتساع 68مم، وسماكة 8مم، كما تقدم سوني الهاتف بألوان الأسود، الأزرق، والرمادي، وأيضاً الوردي، على أن يتوفر في سوق الولايات المتحدة باللون الأسود فقط، حيث يبدأ الحجز المسبق في 29 من سبتمبر بسعر 950 دولار، ويبدأ الشحن من 4 من ديسمر.

يذكر أن سوني تقدم لطلبات الحجز المسبق لهاتف Xperia 1 II حتى 29 من نوفمبر مجموعة للألعاب بقيمة 400 دولار، والتي تشمل نظارة، وقاعدة شحن بقدرة 10000 mAh و21600 نقطة في لعبة Call of Duty Mobile.

كما تقدم سوني للهاتف حافظة Stand Cover المميزة بحامل لتثبيت الهاتف، وووحدة تحكم DualShock 4 تتصل بالهاتف، لتجربة أفضل في الألعاب.

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