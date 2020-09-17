Asus و IKEA توقعان إتفاقية شراكة لتصنيع الآثاث الموجه لجمهور اللاعبين

فاطمة أيت طالب - دبي - Asus هي علامة تجارية متخصصة في تصنيع الحواسيب، وIKEA هي علامة تجارية متخصصة في تصنيع الآثاث. قد يبدو أنه لا يوجد لدى أي من الشركتين أي شيء مشترك، ولكن قد لا يكون الأمر كذلك. أعلن قسم الألعاب ROG في شركة Asus عن شراكة مع شركة IKEA حيث ستعمل كلا الشركتان معًا لإنشاء أثاث موجه لجمهور اللاعبين.

ومع ذلك، لا تتوقع ظهور أولى نتائج هذه الشراكة في أي وقت قريب. صرحت كلتا الشركتين أنه سيتم إطلاق الأثاث الموجه لجمهور اللاعبين الجديد في الصين إبتداءً من شهر فبراير من العام المقبل، وإذا كنت تعيش خارج الصين، فيبدو أنه قد يتعين عليك الإنتظار حتى شهر أكتوبر أو ربما بعد ذلك. في الوقت الحالي، لا نعرف الكثير عما يمكن أن تمتلكه الشركة في جعبتها من حيث التصميم أو المنتجات، ولكن شركة Asus تقول أنها ستساعد في إنشاء ” منظومة شاملة للألعاب المنزلية “.

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ووفقا للشركة، فقد صرحت بالقول : ” لطالما حلم اللاعبون ببيئة لعب مثالية ووظيفية ومريحة وتتيح الإنغماس الكامل في الألعاب. مع سنوات من الخبرة في تقديم حلول ألعاب مبتكرة للاعبين، تتمتع ROG بفهم قوي لمجتمع اللاعبين. جنبًا إلى جنب مع IKEA كخبيرة في تأثيث المنازل، نتصور أن هذا التعاون سيخلق أوجه تآزر تُمكن اللاعبين من بناء بيئة الألعاب التي تخيلوها دائمًا في منازلهم “.

ومع ذلك، نعتقد أنه لا يمكننا القول إننا فوجئنا بهذه الخطوة. تتفرع IKEA إلى إبتكار حلول منزلية ذكية، لذلك لا يبدو أن أثاث الألعاب غير وارد تمامًا في أفكارها. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الآثاث سيكون في متناول الجميع أم لا مثل بقية أثاث الشركة.