Sony تُعلن رسميًا عن الهاتف Xperia 5 II، ويضم المعالج SD865، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في ظل إلغاء إمكانية عقد المؤتمرات الفعلية بسبب تفشي جائحة COVID-19، قررت شركة Sony عقد حدث عبر الإنترنت لإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث والذي أطلقت عليه إسم Xperia 5 II. هذا الهاتف يأتي مع المعالج الرائد الأحدث في السوق، وبكاميرا جديدة، والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

الهاتف Sony Xperia 5 II الجديد لا يزال يحافظ على لغة التصميم المعتادة في هواتف Xperia بإستثناء أنه حصل هذه المرة على إطار مستدير مصنوع من المعدن. وبالإضافة إلى ذلك، فهو لا يزال يضم مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تم تزويد الهاتف Sony Xperia 5 II بمواصفات تقنية راقية تشمل شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 21W.

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وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، ولكن قررت شركة Sony هذه المرة إستخدام عدسات Carl Zeiss، ويظهر ذلك جليًا عندما تنظر إلى الكاميرا في الهاتف.

وكما هو الحال مع معظم هواتف Xperia المتاحة في السوق اليوم، فالهاتف Sony Xperia 5 II الجديد يحمل شهادة IP68 مما يعني أنه مقاوم للماء والغبار. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10، ولكن مؤهل بالفعل للحصول على تحديث Android 11 الأحدث من شركة جوجل.

عمومًا، سيتم إطلاق الهاتف Sony Xperia 5 II الجديد بألوان تشمل الأسود والرمادي والأزرق والزهري، وسيكون معروضًا للطلب المسبق في بعض الأسواق إبتداءً من 29 سبتمبر مقابل 950 دولار أمريكي مع العلم بأن أولئك الذين سيطلبون الهاتف مسبقًا سيحصلون على حزمة هدايا بقيمة 400 دولار أمريكي تشمل سماعات للرأس، وبطارية محمولة بسعة 10000mAh، وما يصل إلى 21600 نقطة في لعبة Call of Duty Mobile.