سعر ومواصفات Huawei MatePad Pro – مميزات وعيوب هواوي ميت باد برو

Huawei Matepad Pro بسعر 10400 جنيه من افضل الأجهزة اللوحية في السوق المصرية التي لا تستحق الشراء ايضًا بسبب المعضلة الأزلية في خدمات Google و هي انها غير موجودة على اجهزة Huawei. الجهاز يصدر بمعالج Kirin 990 الرائد و هذه نقطة جيدة لأنه معالج قوي. يصاحبه بطارية صغيرة نسبيًا بسعة 7250mah مع شاشة IPS LCD و شاحن بقدرة 40Watt ودعم للشحن اللاسلكي لأول مرة في جهاز لوحي. هو الجهاز اللوحي الوحيد في العالم الذي يحمل شاحنًا لاسلكيًا. مع ظهر من الألمونيوم. كيف ذلك؟

Huawei Matepad Pro يدعم قلم M-Pen الذكي الخاص بشركة Huawei مع حساسية للمس و 4096 مستوى لمس مختلف. كل ذلك بسعر 10400 جنيه لا تشتريه بسبب عدم توافر خدمات Google حيث انها من اهم نقاط اي جهاز Android بدونها فالجهاز يفقد نقطة قوة كبيرة من قوته و عدم توافرها ليس جيدًا في هذا الجهاز. هو جهاز لوحي جيد مع العديد من التنازلات و من رأيي انه مرتفع السعر نسبيًا. لكن في اي حال لا تشتريه