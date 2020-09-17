تكنولوجيا: سوني تخطط لإطلاق لعبة Horizon Forbidden West لجهاز PS4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني خلال فعاليات حدث PlayStation 5 الذي عقد بالأمس، على خططها لجلب لعبة Horizon Forbidden West إلى أجهزة PS4.
إستعرضت شركة سوني في الحدث الذي انطلق مؤخراً سعر جهاز ألعابها الجديد PS5 وموعد توفر الجهاز في الأسواق، كما كشفت الشركة عن الألعاب والعناوين التي تنطلق خلال الفترة القادمة لجهاز ألعاب PS5، إلا أن بعض من هذه الألعاب لن تكون حصرية على الإصدار الجديد، حيث تقدم سوني لعبة Horizon Forbidden West لمستخدمي أجهزة PS4.
من جانب أخر أكدت سوني على أنه عند شراء لعبة Horizon Forbidden West لجهاز PS4 سيتاح للمستخدم الترقية المجانية للإصدار الخاص بجهاز PS5 من اللعبة، على أن تتبع سوني الإستراتيجية نفسها مع ألعاب SackBoy A Big Adventure و Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
يذكر أن الثلاثة ألعاب السابق ذكرها قد طورت للإستفادة من مميزات جهاز ألعاب سوني الجديد PS5، مع ذاكرة SSD المميزة بالآداء السريع، والإصدار الجديد من ذراع التحكم DualSense، إلا أن مستخدمي PS4 سيتاح لهم أيضاً بعض المميزات في الألعاب الجديدة.
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