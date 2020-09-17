تكنولوجيا: تطبيقي Messenger و Portal من فيسبوك سيدعمان تأثيرات الواقع المعزز التابعة للجهات الخارجية العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون على دراية بتأثيرات الواقع المعزز التابعة للجهات الخارجية على انستجرام وفيسبوك والتي أصبح الكثير منها شائعًا بشكل متزايد أثناء الحجر الصحي. وعلى ما يبدو، فإنه من المرجح أن تأتي هذه التأثيرات إلى Messenger و Portal أيضًا.

فخلال مؤتمر Facebook Connect اليوم، أعلنت الشركة أنها ستفتح كلاً من Portal و Messenger لنشر منشئي Spark AR بدءًا من العام المقبل. وهذا يعني أنه علاوةً على تأثيرات الواقع المعزز التي طورتها فيسبوك والتي يمتلكها كل من Messenger و Portal بالفعل، فسيكون بإمكانهما قريبًا الحصول على التأثيرات التابعة للجهات الخارجية.

وأعلنت فيسبوك أيضًا عن شراكتها مع New York Times في مختبر AR جديد لاستكشاف ميزة “AR-first Journalism” التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص على فهم الموضوعات الإخبارية بطريقة أكثر تفاعلية وعملية. ووفقًا للشركة، فإن قصص الواقع المعزز هذه ستندمج مع انستجرام. وأحد الأمثلة التي أظهرتها فيسبوك هو تصور الواقع المعزز لتلوث الهواء أثناء الوباء في أجزاء مختلفة من العالم.

وبالإضافة إلى New York Times، تعاونت الشركة أيضًا مع Smithsonian لإضافة تجارب الواقع المعزز إلى مجموعاتها وأعمالها الفنية.

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لقد أصبح الواقع المعزز سريعًا بشكل كبير، وهو إحدى الطرق الرئيسية التي يتفاعل بها المستخدمون على تطبيقات فيسبوك. ووفقًا للشركة، يستخدم أكثر من 600 مليون شخص الواقع المعزز عبر تطبيقات وأجهزة فيسبوك كل شهر، وهناك الآن أكثر من 400000 منشئ محتوى من 190 دولة ينشرون أكثر من 1.2 مليون تأثير AR على انستجرام وفيسبوك. وقالت الشركة إن أكثر من نصف هؤلاء المبدعين (55 بالمائة) هم من النساء أيضًا.

جدير بالذكر أن الواقع المعزز بفيسبوك لا يقتصر فقط على فلاتر الوجوه المضحكة والاختبارات فقط، بل تسعى الشركة أيضًا إلى تجربة استخدامه في التجارة، مثل تجربة AR في إعلانات انستجرام أو متجر فيسبوك، حيث يمكن للمستخدمين فعليًا تجربة عينة مكياج أو قطعة ملابس دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر، أو وضع قطعة أثاث افتراضية في منزلهم لمعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا.

كما أن هناك جانب آخر مهم للواقع المعزز في فيسبوك وهو أنه يساعد في توفير البحث والرؤية حول تطوير نظارات الواقع المعزز.

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