تكنولوجيا: GoPro تطلق كاميرا HERO 9 Black جديدة مع فيديو بدقة 5K وصور بدقة 20 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة GoPro عن كاميرا HERO9 Black المتطورة بوظيفة ثبات الصورة وإمكانيات الفيديو بدقة 5K، بالإضافة إلى تحدي HERO9 Black Million Dollar.

تتميز HERO9 Black بمستشعر صورة جديد قادر على إنتاج فيديو بدقة 5K ومقاطع فيديو بدقة 20 ميجابكسل، مما يضمن لك صور واضحة ونظيفة. كما أنها تتميز بتثبيت الصورة HyperSmooth 3.0 مع ضبط مستوى الأفق داخل الكاميرا.

تأتي HERO9 Black مقاومة للماء حتى 33 قدمًا، كما أنها متوافقة مع Max Lens Mod و Light Mod و Display Mod و Media Mod لـ HERO9 Black.

تتميز الكاميرا أيضًا بشاشة ملونة أمامية جديدة بحجم 1.4 بوصة مع معاينة حية وأوضاع الحالة، بالإضافة إلى شاشة لمسية خلفية أكبر بحجم 2.27 بوصة، وعمر بطارية أطول بنسبة 30 في المائة عن HERO8 Black، وتأتي البطارية قابلة للنزع والشحن.

تشمل الميزات الأخرى ميزة TimeWarp 3.0 مع السرعة الحقيقية ونصف السرعة، و Live Streaming بدقة 1080 بكسل، و Webcam Mode بدقة 1080 بكسل، و HindSight ، و LiveBurst، والالتقاط المجدول، وأوضاع التقاط المدة، وصور RAW ،و SuperPhoto و HDR Night laps video، والعدسات الرقمية.

وبالإضافة إلى فيديو 5K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، يمكن لكاميرا HERO9 Black التقاط فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، و 2.7K فيديو بمعدل 120 إطارًا في الثانية، و 1140 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية، و 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، و أكثر.

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اتخذت GoPro أيضًا خطوة إضافية لإزالة البلاستيك من عبوة HERO9 Black عن طريق تغليف الكاميرا في حقيبة سفر عالية الجودة تناسب الملحقات الإضافية.

تتوفر كاميرا HERO9 Black للبيع ابتداءً من اليوم مقابل 449.99 دولارًا، أو 349.98 دولارًا للمشتركين الحاليين في خدمة الاشتراك في GoPro. تتوفر حزمة HERO9 Bundle مقابل 449.99 دولارًا (أو 399.98 دولارًا مع الاشتراك) وتتضمن كاميرا HERO9 Black وقبضة يد ومشبك دوار مغناطيسي وبطارية احتياطية.

تحدي HERO9 Black Million Dollar

يعتبر تحدي HERO9 Black Million Dollar هو ثالث تحدي تقدمه GoPro للعملاء بقيمة مليون دولار. سيعين على العملاء الذين قاموا بشراء HERO9 Black التقاط مقاطع فيديو وإرسالها للنظر فيها من الآن وحتى يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020.

وسيحصل المشاركون الذين تم اختيار مقاطع الفيديو الخاصة بهم على حصة مساوية من مليون دولار. يمكن للمهتمين بالتحدي معرفة المزيد على صفحة تحدي المليون دولار من GoPro.

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