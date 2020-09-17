Hisilicon Kirin 9000 قد يكون أول معالج 5 نانومتر في العالم يضم مودم 5G مُدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الكشف عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series الجديدة في المستقبل القريب مع العلم بأن هذه المعلومات وردتنا مباشرة الآن من الحساب الرسمي لشركة Huawei في المملكة المتحدة. هذا الإعلان كان غير متوقع لأننا سمعنا بالأمس فقط أن هذه التشكيلة لن تصل إلى أوروبا حتى العام 2021.

لا يزال هذا هو الحال على الأرجح. أفاد المسرب البارز Roland Quandt أنه سيتم الكشف عن تشكيلة Huawei Mate 40 Series في بث مباشر مجدول حاليًا في منتصف شهر أكتوبر. سيكون ذلك مخصصًا في الأساس للسوق الصيني، ولكن التغريدة دليل على أن Huawei لم تتخل عن محاولة إطلاق أفضل هواتفها الذكية في أوروبا، حتى لو إستغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد.

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المصادر داخل شركة Huawei تقول أن المعالج HiSilicon Kirin 9000 الذي سيتم إستخدامه في تشكيلة Huawei Mate 40 Series سيكون أول معالج مُصنع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر يضم مودم 5G مدمج في العالم. بينما كشفت شركة آبل النقاب عن المعالج Apple A14 Bionic بإعتباره أول معالج مُصنع بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، فهو يستخدم مودم خارجي.

لاحظ أن بعض التسريبات تدعي أن المعالج HiSilicon Kirin 9000 سيُستخدم من قبل Huawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 Pro بينما سيتعين على Huawei Mate 40 العادي إستخدام معالج أقل قوة يُدعى HiSilicon Kirin 9000E. مهما كانت المعالجات التي تلقتها شركة Huawei حتى الآن، فهي كل ما ستحصل عليه نظرًا إلى أنها أوقفت تعاملاتها التجارية مع شركة TSMC بسبب العقوبات الأمريكية.