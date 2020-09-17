Honor تكشف عن أول حاسوب محمول لها لجمهور اللاعبين تحت إسم Honor Hunter V700

فاطمة أيت طالب - دبي - لدى العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei العديد من الحواسيب المحمولة كجزء من تشكيلة Honor MagicBook الخاصة بها، ولكن اليوم قامت الشركة الصينية بالكشف عن أول حاسوب محمول لها موجه لجمهور اللاعبين يُدعى Honor Hunter V700. يمتاز هذا الحاسوب إجمالاً بتصميم أنيق يشمل هيكل مصنوع من الألومنيوم وشعار بإضاءة RGB، فضلاً عن فتحات خلفية إلى جانب لوحة مفاتيح كاملة.

يمكن الحصول على الحاسوب Honor Hunter V700 مع المعالج Intel Core i5-10300H أو Intel Core i7-10750H مع العلم بأن كلاهما من الجيل العاشر. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660 Ti أو Nvidia GeForce RTX 2060. ويأتي كلا الطرازين مع 16GB من الذاكرة العشوائية، ومع 512GB أو 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية NVMe SSD.

تم تصميم الحاسوب المحمول الجديد ليضم شاشة IPS LCD بحجم 16.1 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وإطار أنيق بحجم 4.7 ملمتر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاشة تمتاز بدقة FullHD وتدعم 100% من التدرج اللوني sRGB. هناك أيضًا تقنية Nahimic 3D Audio التي ستعمل على إخراج الصوت بشكل أفضل في الألعاب المدعومة.

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أحد المجالات التي يهدف الحاسوب Honor Hunter V700 إلى التفوق فيها هو الإدارة الحرارية بفضل التصميم ” Wind Valley ” الذي يفتح فتحات السحب بمجرد أن ينفتح الحاسوب المحمول بالكامل ويعتمد على الأسطح المحيطة لتبديد الحرارة. هناك مروحتان بقوة 12 فولت وتقول شركة Honor أن الحاسوب المحمول الخاص بها يمكنه إبقاء درجة حرارة السطح منخفضة أكثر من الأجهزة المنافسة.

وبغض النظر عن ذلك، يضم Honor Hunter V700 الجديد كذلك منفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB 3.2، ومنفذ USB 2.0 واحد، فضلاً عن منفذ Ethernet ومنفذ السماعات جنبًا إلى جنب مع منفذ الشحن. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب الجديد يدعم كذلك تقنية WiFi 6، ويبلغ سمكه 19.9 ملمتر في المنطقة الأكثر سمكًا، كما أنه يضم بطارية بقوة 56Wh.

تقدم Honor أيضًا ميزة أنيقة للمشاركة اللاسلكية تتيح للمستخدمين إرسال ألعابهم المحمولة المفضلة إلى الحاسوب المحمول واللعب براحة أكبر مع الشاشة الكبيرة ولوحة المفاتيح والماوس.

في الوقت الحالي، سيظل الحاسوب المحمول Honor Hunter V700 حصريًا للصين ولا توجد أية معلومات عما إذا كان سيشق طريقه للأسواق العالمية أم لا. عمومًا، سعر هذا الحاسوب يبدأ من 1110 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i5/512GB/Nvidia GeForce GTX 1660 Ti، ويصل إلى1257 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i7/512GB/Nvidia GeForce RTX 2060، وإلى 1480 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i7/1TB/Nvidia GeForce RTX 2060.