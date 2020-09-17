شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تكشف عن نظارة الواقع الافتراضى Oculus Quest 2.. اعرف المواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شركة فيس بوك عن نظارة الواقع الافتراضى الجديدة Oculus Quest 2، إذ تعد نسخة مطور من نظارات الواقع الافتراضى الأكثر نجاحًا للشركة، مع دعمها بمزايا متطورة وسعر أرخص، ويبدأ سعر The Quest 2 من 300 دولار فقط لوحدتى تحكم لاسلكيتين وسماعة الرأس نفسها.

ولا تحتاج Quest 2 جهاز كمبيوتر لتشغيل الواقع الافتراضى مثل Quest الأصلية، فهى تشبه إلى حد ما Nintendo Switch، ويمكنك تشغيلها بدون توصيل، فى أى مكان، كجهاز مستقل، أو يمكنك توصيلها بجهاز كمبيوتر ولعب ألعاب الواقع الافتراضى المبهرة بصريًا.

ما يميز Quest 2 عن النسخة الأصلية، هى إنها أخف وزنا وأكثر قوة وتتمتع بشاشة أكثر قدرة، الأهم من ذلك كله، أنها أقل تكلفة من طراز Quest الأول، فسعرها يبدأ من 300 دولارًا مع 64 جيجا بايت من التخزين المدمج، بينما الطراز 400 دولار يأتى مع 256 جيجا بايت.

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وتتوافق النظارة Quest 2أيضًا مع الجيل الأول، ومع إطلاقها أصبحت السماعة الرئيسية الجديدة لفيس بوك، لتغادر سماعات Oculus "Rift" لصالح خط Quest.

وقالت فيس بوك فى منشور على مدونتها: "سنركز على سماعات الرأس للواقع الافتراضى المستقلة للمضى قدمًا، ولن نهتم بعد الآن بأجهزة الكمبيوتر فقط، مع انتهاء مبيعات Rift S فى عام 2021."

وتتوفر الطلبات المسبقة لنظارة Oculus Quest 2 بدءًا من اليوم من خلال موقع Oculus على الويب، مع بدء التشغيل الكامل المقرر فى 13 أكتوبر.