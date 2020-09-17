شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سعر وموعد إطلاق جهاز "بلاى ستيشن 5" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سونى اليابانية، أمس الأربعاء، أن منصة الجيل الجديد للألعاب "بلاى ستيشن 5" ستطرح فى نوفمبر المقبل بسعر 499.99 دولار و399.99 دولار لنسخة من دون مشغل أقراص، ويمهد الإعلان عن السعر الطريق أمام منافسة بين منصتى "بلايستيشن" و"إكس بوكس" الخاصة بشركة مايكروسوفت فى نهاية العام، مع إقبال المستهلكين على المنصات الأفضل التى تقدم لهم ألعابا حصرية.

وكانت مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضى أنها ستطرح النسخة "إكس" من منصة ألعاب "إكس بوكس" للبيع فى العاشر من نوفمبر بسعر 499.99 دولار فيما ستبيع النسخة إس الأقل قوة بسعر 299.99 دولار.

وقال جيلهيرم فرنانديز، المحلل لدى "شركة نيو زوو" لتحليل الألعاب إن نسختى "بلاى ستيشن 5" و"إكس بوكس إكس" تباعان بنفس السعر، لكن سعر 399.99 دولار مقابل نسخة رقمية من "بلاى ستيشن 5" "يقدم خصما كبيرا دون كلفة إضافية فيما يتعلق بالأداء أو الجهاز فضلا عن قارئ الأقراص"، وفق ما نقلت "رويترز".

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ومن الألعاب الجديدة التى كشفت عنها منصة بلاى ستيشن "فاينال فانتسى 16" من سكوير إنيكس، وجاد أوف وور" من سانتا مونيكا ستوديو التابع لسونى و"هارى بوتر".

ويعزز الإعلان عن الألعاب الجديدة من محتوى "بلاى ستيشن" فى أعقاب كشفها فى يونيو عن مجموعة من الألعاب منها "سبايدرمان: مايلز موراليس"، وقالت سونى إن هذه اللعبة متاحة أيضا على بلاى ستيشن 4.

وكانت سونى، نفت فى وقت سابق الأربعاء، أنباء عن خفض إنتاجها المتوقع لمنصة "بلاى ستيشن 5 " بعد أن تسبب فيروس كورونا فى زيادة الشركة اليابانية لتوقعاتها على نحو حاد، مع ازدهار سوق منصات الألعاب.

وعززت شركة الإلكترونيات العملاقة فى يوليو الماضى الطلبات مع الموردين تحسبًا لزيادة الطلب على فى موسم العطلات وما بعده، حيث يقضى الناس المزيد من الوقت فى المنزل بسبب الفيروس.