سعر ومواصفات iPad 2020 – مميزات وعيوب ايباد 2020

iPad 2020 افضل جهاز لوحي اقتصادي في 2020. ايباد الجيل الثامن صدر بمعالج Apple A12 Bionic وبنفس تصميم الجيل السابع بدعم الجيل الأول من Apple Pencil وبمستوى السوفت وير الممتاز من Apple. جهاز iPad الجديد يعد بتقديم تجربة ممتازة كجهاز لوحي. و قد جربت انا الجيل السابع من الجهاز و كانت تجربة ممتازة جدًا. فلا اتوقع اقل من الجيل الثامن

iPad 2020 الجيل الثامن بسعر يبدأ من 330 دولار لأقل نسخة اي ما يعادل 5200 جنيه ويصل الى 560 دولار لأعلى نسخة منه. الجهاز منافس جدًا في عالم الأجهزة اللوحية و اقرب منافسيه Galaxy Tab S6 Lite الذي لا يستطيع منافسة جهاز Apple سواء من ناحية الأداء او Software خاصة لإفتقاره الى Samsung Dex.