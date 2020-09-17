تكنولوجيا: إصدار Mystic White من هاتف Galaxy Z Flip 5G قد يصل إلى أوروبا قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي باللون الأسود Mirror Black والذهبي Mirror Gold والأرجواني Mirror Purple في وقت سابق من هذا العام، ثم تم تقديم Galaxy Z Flip 5G لاحقًا باللون الرمادي Mystic Gray والبرونزي Mystic Bronze، وسرعان ما سيتلقى الجهاز لون جديد.

بعد أن تم رصده لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، نشر Ishan Agarwal اليوم مجموعة من الصور التشويقية التي تُظهر إصدار أبيض اللون يطلق عليه Mystic White من هاتف Galaxy Flip 5G الرائع بالكامل مع منتجات أخرة من سامسونج.

من المفترض أن يكون هذا الإصدار متاحًا أولاً في كوريا الجنوبية قبل التوجه إلى الأسواق الأوروبية في المستقبل القريب.

وبغض النظر عن اللون، من المفترض أن تظل الأسعار والمواصفات نفسها تمامًا دون أن تتغير، وهذا يعني أن الإصدار سيضم Qualcomm Snapdragon 865+ إلى جانب 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين.

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لا توجد أي معلومات حول ما إذا كان Mystic White Galaxy Z Flip 5G سيكون متاحًا في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

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