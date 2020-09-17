تكنولوجيا: Bose تحول سماعاتها QC 35 II إلى سماعة ألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Bose للتو أول سماعة ألعاب لها، وهي سماعة الألعاب QuietComfort 35 II (QC35 II). وتعتبر هذه السماعة 2 في 1 بالنظر إلى انه يمكن استخدامها كسماعة رأس عادية وسماعة ألعاب في نفس الوقت.

تأتي السماعة بنظام Acoustic Noise Cancelling من Bose و Volume-Optimized Active EQ، بالإضافة إلى أن هناك وحدة ألعاب قابلة للفصل مع ميكروفون ذراع لعزل الضوضاء ووحدة تحكم اختيارية لسطح المكتب للكمبيوتر تتيح لك ضبط مستوى الصوت والتقاط الميكروفون.

لقد تم تصنيع سماعة الرأس من مواد خفيفة الوزن، لذا ستكون مريحة لساعات من اللعب. وتدعي Bose أنها ستستمر لمدة 40 ساعة في وضع اللعب السلكي وما يصل إلى 20 ساعة في الوضع اللاسلكي. يمنحك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة للحصول على ما يصل إلى 5 ساعات مع الوضع السلكي أو ساعتين ونصف من طاقة البطارية اللاسلكية.

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تتوافق سماعة الرأس مع جميع منصات الألعاب الرئيسية، كما أنها تدعم Alexa أو Google Assistant.

تتوفر السماعة بسعر 329.95 دولار وهي متاحة للطلب المسبق الآن في الولايات المتحدة وكندا.

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